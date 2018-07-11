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Yunanistan’da Homeros destanlarına ait bir kil levha bulundu

Io Chokona / Atina, 11 Temmuz () - Yunanistan’ın Elis bölgesinde bulunan Antik Olimpiya Tapınağı yakınlarında yapılan kazılarda, Roma Dönemine ait bulgular arasında Odyssia destanından 13 satırın kazılı olduğu kilden bir levha çıkarıldı. Levhanın...

Yunanistan’da Homeros destanlarına ait bir kil levha bulundu

Io Chokona / Atina, 11 Temmuz () - Yunanistan’ın Elis bölgesinde bulunan Antik Olimpiya Tapınağı yakınlarında yapılan kazılarda, Roma Dönemine ait bulgular arasında Odyssia destanından 13 satırın kazılı olduğu kilden bir levha çıkarıldı.
Levhanın üzerinde biriken yüzyılların kalıntılarından arındırıldığında Odysseus’un, sadık dostu Eumaios’la konuşmasını konu eden 14’üncü rapsodiye ait dizelerin kazılı olduğu fark edildi.
Yunan Kültür Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, levhanın düşünüldüğü gibi Milattan Sonra üçüncü yüzyıldan öncesine ait olduğu laboratuvarlarda da doğrulanırsa, Homeros destanlarının şimdiye kadar bulunan en eski yazılı metni olarak kabul edilecek.
Levhanın her durumda, arkeoloji, edebiyat, epigrafi ve tarih alanlarını zenginleştirecek değerli bir bulgu olduğu da eklendi.
Yunanistan Kültür Bakanlığı Genel Sekreteri Maria Vlazaki, Elis Arkeoloji Dairesi Başkanı Erofili Kolia, Alman Arkeoloji Enstitüsü ve üç Alman Üniversitesi tarafından gerçekleşen kazılar sırasında bulunan kil levha hakkında Kolia, Atina-Makedonya Haber Ajansı’na şöyle konuştu:
"Böyle bir şey bulacağımızı tahmin etmiyorduk.
"Biriken yüzyılın kalıntılarından temizlediğimizde üstünde kazılı olan yazılar bizi şaşırttı.
"İlk değerlendirmeler Milattan Sonra ikinci yüzyıla ait olduğunu gösteriyor.
"Öyle ise bu, Homeros destanlarından şimdiye kadar elde edilen en eski metin olarak kabul edilmeli."
Maria Vlazaki ise, "Bu bulgu çok değerlidir. Olimpiya toprağının bize daha birçok değerli hazineler vereceğine inanıyorum" dedi.
Haber, dünya medyasında uzun röportajlarla aktarıldı. (Fotoğraflı)

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