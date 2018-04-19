Yunanistan’da gemiciler grevde

Io Chokona / Atina, 19 Nisan () - Yunanistan Denizcilik Federasyonu (PNO) dün ilan ettiği grevi bir gün daha sürdürmeye karar verdi.

Yunanistan- İtalya seferlerindeki gemilerde çalışanların özel koşullar altında işe alınmalarını ön güren 4150/2013 numaralı yasanın yürürlükten kaldırılmasını talep eden, ayrıca yabancı bandıralı gemilerin iç hatlarda çalışabilmelerine izin veren yasa tasarısını protesto eden gemiciler, bugün de sabah saat 6’dan Cuma günü sabah saat 6’ya kadar gemileri limanlarda bağlı tutacaklar.

Denizcilik Bakanı Panagiotis Kourouplis, “Bakanlığımız denizcilik dalında çalışanların yararına ve armatörlere karşı, bugüne kadar hiçbir hükümetin almaya teşebbüs etmediği kararlar aldı; bu grev tamamen gereksizdir” dedi.