Yunan Dışişleri Bakanı "Makedonya" görüşmelerine katılacak

Io Chokona / Atina, 22 Mart () - Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias “Makedonya” adıyla ilgili görüşmelere katılmak üzere 22-23 Mart tarihlerinde Üsküp’ü ziyaret ediyor.

Son müzakerelerin sonucunda “Büyük İskender” havalimanının adı “Üsküp Uluslararası Havalimanı” olarak değişince, 12 yıl sonra ilk kez bir Yunan heyeti hava yolundan Üsküp’e ulaşacak. Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos yaptığı açıklamada, “Biz isim konusundaki önerilerimizi komşularımıza sunduk, şimdi karşı tarafın düşüncelerini bekliyoruz” dedi.

İki ülkenin dışişleri bakanları 30 Mart’ta Viyana’da Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Matthew Nimetz’in huzurunda tekrar görüşecekler.