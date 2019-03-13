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Yumurta üretimi Ocak’ta yüzde 0.8 artışla 1.7 milyar adet

İstanbul, 13 Mart () – Türkiye’de tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında yıllık bazda yüzde 0.8, aylık bazda da yüzde 0.7 artışla 1.7 milyar adete yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında kesilen tavuk sayısı...

Yumurta üretimi Ocak’ta yüzde 0.8 artışla 1.7 milyar adet

İstanbul, 13 Mart () – Türkiye’de tavuk yumurtası üretimi Ocak ayında yıllık bazda yüzde 0.8, aylık bazda da yüzde 0.7 artışla 1.7 milyar adete yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak ayında kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 1.8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.7 düşüşle 97 milyon tona, aynı dönemde kesilen hindi sayısı da aylık yüzde 44.3, yıllık yüzde 7.1 düşüşle 430 bin adede geriledi.
Tavuk eti üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 6.9 düşüşle 168 bin 908 tona gerilerken, aynı dönemde hindi eti üretimi aylık yüzde 14.7 ve yıllık yüzde 2.8 düşüşle 5,080 tona indi.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.7, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.2 azaldı. (Grafik)
 

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