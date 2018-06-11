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Yumurta ihracatında yeni pazar Afrika

YUMURTA Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Türkiye'de üretilen her 3 yumurtadan 1'nin ihraç edildiğini açıkladı. Afyon, yumurta ihracatında yeni pazar olarak Afrika'ya açıldıklarını söyledi. YUM-BİR Başkanı...

Yumurta ihracatında yeni pazar Afrika
YUMURTA Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Türkiye'de üretilen her 3 yumurtadan 1'nin ihraç edildiğini açıkladı. Afyon, yumurta ihracatında yeni pazar olarak Afrika'ya açıldıklarını söyledi.
YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, yumurta ihracatında Türkiye'nin dünya 3'üncüsü olduğunu,  2017 yılında 377 milyon dolar olan ihracat rakamını, 2018'de 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.
'HER 3 YUMURTADAN 1'İ İHRAÇ EDİLİYOR'
Türkiye'den Irak başta olmak üzere Ortadoğu, Körfez ülkeleri, bazı Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri dönem dönem de Avrupa ülkelerine yumurta ihracatı yapıldığını belirten Afyon, şöyle dedi:
"Kara yolu ile gönderdiğimiz yumurtaları muhafazalı TIR'larla ihraç ediyoruz. Ancak deniz yolu ile olduğu zaman da soğutuculu konteynerlerle yani soğuk zincirle gönderiyoruz. Türkiye şu anda dünyada yumurta ihracatı yapan 3'üncü ülke durumunda bulunuyor. Ülkemizde Kayseri, Konya, Afyon ve Manisa gibi illerimiz ağırlıklı olarak ihracata yönelik yumurta üretiyor. Yumurta ihracatında dünya sıralaması 1'inci Hollanda, 2'nci Amerika, 3'üncü Türkiye şeklinde gerçekleşiyor. Üreterek ihracat yapma oranında Türkiye 1'inci sırada bulunuyor. Hollanda üretimde ilk 20 sıralamasında olmasına karşın, dışarıdan aldığı yumurtaları da ihraç ettiği için 1'inci sırada bulunuyor. Türkiye'de üretilen 3 yumurtadan 1'i ihracata gidiyor. Bu Türkiye için çok önemli bir döviz gelir kapısı.''
İbrahim Afyon, Afrika ülkelerinden Libya, Cezayir ve Umman'a yaptıkları ihracatın yanı sıra Türk yumurta üreticilerinin ağırlıklı olarak Ortadoğu, Körfez ülkeleri, AB ülkelerinden İspanya, Romanya ve Yunanistan'a, dönem dönem de Afganistan'a yumurta gönderdiklerini söyledi. Afyon, ''İran ve Ukrayna gibi ülkeler yumurta ihracatı için üreticilerine çeşitli katkı ve destek veriyor. Biz de ne yazık ki yem, vitamin ve ambalaj giderleri yumurta fiyatları ile ihracata olumsuz yansıyor'' diye konuştu.

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