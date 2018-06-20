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YUMBİR Başkanı Afyon: Yumurta KDV yüzde 1'e düşmeli

YUMURTA Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, küçük üretici lehine olacağı düşünülen, hayvan yemlerindeki KDV oranını sıfırlanmasının, yeme gelen zam ile buhar olduğunu ve yumurta fiyatlarına hiçbir olumlu katkı...

YUMBİR Başkanı Afyon: Yumurta KDV yüzde 1'e düşmeli
YUMURTA Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, küçük üretici lehine olacağı düşünülen, hayvan yemlerindeki KDV oranını sıfırlanmasının, yeme gelen zam ile buhar olduğunu ve yumurta fiyatlarına hiçbir olumlu katkı yapmadığını söyledi. Afyon, yumurtada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşmesi halinde piyasada zincirleme olarak rahatlama yaşanacağını söyledi.
YUMBİR Başkanı İbrahim Afyon, yumurtada KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşmesi halinde yem fabrikalarının, üreticinin, toptancının, perakendecinin ve tüketicinin zincirleme olarak  rahatlayacağını, devletin de ekstra gelir elde edeceğini ve bir kaybı olmayacağını dile getirdi. Afyon, "KDV devletin hakkıdır, buna itiraz etmiyoruz. Yumurtaya artı KDV fiyat biçemediğimiz için sattığımız yumurtanın KDV'sini içinden kesip devlete ödüyoruz. Zarar ettiğimiz zaman bunu karşılamak çok ağır geliyor. Sektör, neredeyse bu yüzden bitme noktasına geliyor. Fiyatımızı kayıt dışı yumurta borsası belirler oldu" diye konuştu.
İbrahim Afyon, yumurtadaki yüzde 8'lik KDV yüzünden kayıt dışı üretim ve kayıt dışı satış yapıldığına dikkati çekerek, ''Şu anda tüm girdilerdeki artış yüzünden 1 yumurtanın KDV dahil, kayıtlı üreticiye maliyeti 280 kuruş. Ancak, rekabet yüzünden 250 kuruşa satıyoruz. Ülkemizde şu anda maliyeye kayıtlı vergisini ödeyen, her türlü kurala uygun, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın istediği şartları yerine getirerek üretim yapan bin 080 yumurta üreticisi var. 110 milyon da canlı tavuk bulunuyor'' dedi.

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