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Yukio Noguchi: Bitcoin’de yeni bir fiyat patlaması olmayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Haziran () – Japonya’nın önde gelen ekonomistlerinden ve Waseda Üniversitesi Business and Finance Research Center danışmanı Yukio Noguchi, Bitcoin’de yeni bir fiyat patlamasının olası olmadığını söyledi. Bitcoin...

Yukio Noguchi: Bitcoin’de yeni bir fiyat patlaması olmayacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Haziran () – Japonya’nın önde gelen ekonomistlerinden ve Waseda Üniversitesi Business and Finance Research Center danışmanı Yukio Noguchi, Bitcoin’de yeni bir fiyat patlamasının olası olmadığını söyledi.
Bitcoin ve blockchain (blok zinciri) teknolojisine ilişkin yayınlanan makale kitaplarında Noguchi, Bitcoin vadeli işlemlerin gerçekleştiirlmeye başlanması nedeniyle Bitcoin’de yeni bir fiyat patlaması görülmesinin düşük olasılıklı olduğunu belirtti.
Bitcoin vadeli işlemlerin başlamasıyla piyasanın en yüksek hacimli kripto para biriminin değer kaybettiğini vurgulayan Noguchi, Bitcoin fiyatının düşmesiyle kripto para birimleri işlemlerinin banka işlemlerinden daha az ücretle gerçekleştirilebildiğine dikkat çekti.
 

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