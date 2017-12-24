YTSO Başkanı Becan: Yerli otomobil Yalova’da üretilsin

YALOVA Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan, yerli otomobilin Yalova'da üretimi için çalışmalara başladıklarını ve tesis için yeri belirlediklerini söyledi. Becan, yerli otomobil projesini sırtlanan 5 'babayiğit' yatırımcıya her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, “Yerli otomobil üretimi Yalova’da yapılsın" çağrısında bulundu.

YTSO Başkanı Tahsin Becan, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel’e Türkiye'nin markası, tasarımı, teknolojisi, aynı zamanda ülke kaynaklarıyla üretilmiş yüksek katma değerli ihracatı gerçekleştirecek, binlerce kişiye iş ve aş olacak, küresel ölçekte de ticari başarı sağlayacak 'Yerli otomobil' üretiminin Yalova’da yapılması konusunda düşüncelerini ilettiklerini söyledi. Becan, çalışmalarla ilgili dosyayı bakanlıklara sunulmak üzere Demirel'e teslim ettiklerini açıkladı. Becan, 2 Kasım 2011 tarihinde başvurusu yapılan ve Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nca yer seçimi 18 Eylül 2012 tarihinde kesinleştirilen, 31 Temmuz 2014 tarihinde 301 sicil numarası ile tescil edilmiş olan Çiftlikköy ilçesi Kılıç mevkiinde bulunan 155 hektarlık Taşıt Araçları Yan Sanayi İhtisas OSB’nin yerli otomobil üretim üssü olması konusunda talepleri olduklarını ifade etti. Taleplerinde Yalova’nın avantajlarına değindiklerini söyleyen Becan, şöyle dedi:

YALOVA’NIN AVANTAJLARI

"Yalova’nın avantajları olan stratejik konum özellikleri, yüksek yaşam standartları, iyi yetişmiş insan kaynağı, planlı şehircilik, karbon elyaf üretimi, elverişli iklim koşulları, ulaşılabilirlilik, Osmangazi Köprüsü, Sabiha Gökçen, Cengiz Topel ve Yenişehir Havaalanlarına yakınlık, Ro-Ro Terminali, İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerine yakınlığı, gelişen nüfus potansiyeli, tersaneler bölgesi, kurulma çalışmaları devam eden OSB’ler, ilin ihracat değerleri gibi Yalova’mızı öne çıkaran konulara değindik. Ayrıca Yalova, Bolu, Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinden oluşan TR42 Doğu Marmara Bölgesi’ne baktığımızda kümelenmiş denilebilecek en temel sektörlerden biri otomotivdir. Bu sektör ticaret sektörü hariç bölgede en yüksek istihdam sağlayan sektördür. Bölgemizde 1990’lı yıllarda Toyota ile Sakarya ilimizde başlayan yatırımlar ilerleyen yıllarda Hyundai Assan ve Honda ve Ford Otosan fabrikasının Kocaeli’de, yatırımları ile ivme kazanmıştır. Ayrıca bölgemizde yine Otokar, Temsa ve Anadolu Isuzu fabrikaları yer almaktadır. Bu anlamda tüm bu illere olan yakınlığı ve ulaşım imkanları ile Yalova’nın yeni bir yatırım için cazibe merkezi konumuna geldiğini belirttik.”

TÜM İMKANLAR SEFERBER

Türkiye’nin yerli otomotiv üretimini hayata geçirmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve koyduğu hedef doğrultusunda atılan adımlarla ülkemizin kendi otomobilini üretebilecek ve dünya ile rekabet edebilecek konumda olacağını kaydeden Becan, şöyle devam etti:

"Yerli otomobil projesini sırtlanan 5 babayiğit yatırımcıyı tebrik ediyorum. Devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile inşallah 2021’de kendi ürettiğimiz otomobilimizle yollarda olacağız. Biz Yalova Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu proje için elimizdeki tüm imkânları seferber edeceğimizin sözünü veriyoruz. Belirtmiş olduğumuz avantajlardan dolayı, yerli otomobil üretiminin ilimizde yapılması hususunda da konunun takipçisi olacağız."



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