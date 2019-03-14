YOİKK çalışma esasları ve üyelikleri belirlendi

İstanbul, 14 Mart () - Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmaların koordinasyonunu yürütecek, "Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK)" çalışma esaslarını belirleyen karar yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmaların;

- koordinasyonunu ve izlenmesini yürütmek,

- Türkiye'deki özel sektör yatırımlarıyla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek,

- yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek,

- işletme dönemi de dâhil olmak üzere yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı yapısal, yasal, idari ve bürokratik sorunları belirleyerek bunlara çözüm üretmek,

- özel sektör faaliyetlerini güçlendirerek, sürdürülebilir iş ve istihdam imkânlarının oluşturulmasını ve ihracat odaklı üretimin artırılmasını desteklemek,

- kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli platformların gündeminde bulunan yatırım ortamıyla ilgili konuların kamu-özel sektör işbirliği çerçevesinde ele alınmasının sağlanması amaçlanıyor.

Karara göre, sivil toplum kuruluşlarının YOİKK üyesi olma talepleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirmelerde;

- özel sektörü temsil edecek kurumsal tecrübeye sahip olmalarını teminen asgari 20 yıllık kurumsal faaliyetlerinin bulunması şartı,

- Türkiye’deki yerli-yabancı yatırımcıları yeterli ölçüde temsil ettiklerini teyit eden üyelerinin sayısı, nitelikleri ve ekonomik büyüklükleri,

- YOİKK çalışmalarına katkı sağlayabilecek kurumsal kapasiteleri dikkate alınacak ve uygun görülenler sonuçlandırılmak üzere Cumhurbaşkanının onayına sunulacak.

YOİKK;

- Adalet Bakanı,

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı,

- Çevre ve Şehircilik Bakanı,

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,

- Hazine ve Maliye Bakanı,

- Ticaret, Sanayi ve Teknoloji Bakanı,

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı,

- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı,

- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı,

- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı,

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı,

- Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı,

- Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı,

- Müstakil sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı,

- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı'ndan oluşacak.

Kurul yılda iki kez toplanacak. YOİKK üyelerinin toplantılara şahsen katılımı esas olacak. Kurul toplantılarına konuyla ilgili bakanlar ve kamu görevlileri ile özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcileri davet edilebilecek.

