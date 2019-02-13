YKKD: 137 kadın yönetici adayı olmaya hazır

İstanbul, 13 Şubat () - Şirketlerin, derneklerin ve sivil toplum kuruluşlarının yönetim kurullarına kadın üye hazırlayan Yönetim Kurulunda Kadın Derneği (YKKD) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi iş dünyasına eşitlik çağrısı yaptı ve üç dönemi sonunda 137 kadın yönetici adayına ulaştıklarını duyurdu.

Derneğin üçüncü dönem eğitim programı mentorları ile bir araya gelen YKKD Yönetim Kurulu üyeleri; “Yönetim kurullarında neden kadın olmadığını sorduğumuzda, ‘yönetim kuruluna hazır kadın üye çok aradık, ancak bulamadık’ yanıtını alıyoruz. Biz varız, 137 kişi olduk ve buradayız. Erkek yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleriyle, yaptıkları işlerle, başarılarıyla, sertifikalarıyla, programlarıyla, okullarıyla kısacası tüm yetkinlikleriyle karşılaştırılmaya hazırız” dediler.

YKKD Başkan Yardımcısı Arzu Aslan Kesimer, yaptığı açılış konuşmasında kendisinin de YKKD’nin 1. Dönem mentisi olduğunu belirterek “Sizlerin de desteği ile YKKD’de üç dönemde 137 kadın aday hazırladık. 137 kadın şu anda yönetim kurullarında üye olmaya hazır ve aday. İstanbul Borsası’nda halka açık 403 şirket var. Bunların 159’unda hiç kadın yönetim kurulu üyesi yok. Yani 159 şirketin yönetim kurulunda erkekler toplanıyor, kararlar alıyor, şirketleri yönetiyor. Ama toplumun yüzde 50’sini oluşturan kadınlar orada yok” dedi. Konuşmasının devamında mentorlara seslenen Kesimer şöyle devam etti: “Mentorlar olarak bizlere ‘nasıl destek olabiliriz’ diye soruyorsunuz… En büyük desteğiniz, yönetim kurullarındaki kadın sayısının artırılması için YKKD’nin önemini her fırsatta dile getirmeniz olacaktır. Çünkü yönetim kurullarında neden kadın olmadığını sorduğumuzda ‘Yönetim kuruluna üye olmaya hazır kadın çok aradık, ancak bulamadık’ yanıtını alıyoruz. Biz varız, 137 kişi olduk ve buradayız. Bunu söyleyen yönetim kurullarındaki bütün üyelerle karşılaştırılmaya hazırız. Erkek yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleriyle, yaptıkları işlerle, başarılarıyla, sertifikalarıyla, programlarıyla, okullarıyla kısacası tüm yetkinlikleriyle karşılaştırılmaya hazırız. Eğer gerçekten öyleyse kabul ediyoruz. Tekrarlamak isterim ki biz varız ve hazırız” dedi.

YKKD Mentor Komitesi Eş Başkanı Murat Yeşildere ise, yaptığı konuşmada “Kadın liderlerin donanımları erkeklerle boy ölçüşmeye hazır. Kadınlar, erkek yönetim kurulu üyeleriyle hiçbir yetkinlikte geride kalan bir noktada değiller. Dolayısıyla Türkiye’de yönetim kurulunda kadın konusunun bir arz değil, talep konusu olduğunu söyleyebilirim. Kadınlar görev almaya hazır ve bu konuda güçlü bir istekleri var” dedi.

YKKD 3. Dönem mentorları arasında yer alan Aclan Acar, Ali Ülker, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Bülend Özaydınlı, Canan Ercan Çelik, Cansen Başaran Symes, Erdal Aksoy, Evguenia Stoichkova, Feyhan Yaşar, Füsun Akkal Bozok, İzzet Garih, Lale Saral Davelioğlu, Mahmut Ünlü, Mehmet Ali Berkman, Mehmet Sönmez, Muzaffer Akpınar, Ömer Aras, Reha Yolalan, Selen Kocabaş, Sevdil Yıldırım, Tayfun Bayazıt, Dr. Yılmaz Argüden, YKKD Yönetim Kurulu Üyeleri Arzu Aslan Kesimer, Murat Yeşildere, Banu İşçi Sezen, Ebru Dorman, Burçak Güven, Özlem Cinemre, Elif Çelik, Yiğit Oğuz Duman, Özge Bulut Maraşlı, Nesrin Tuncer, Feza Tan, Ela Kulunyar, Demet Özdemir, Selen Okay Akçalı ile bir araya gelerek, iş dünyasındaki kadın-erkek eşitliği için yapılması gerekenleri konuştu. (Fotoğraflı)