'Yılın Seçilmiş Ürünü' ödülü Kinder Joy'un

NIELSEN tarafından 4 bin 53 kişinin katılımıyla Türkiye'nin 12 ilinde yapılan yenilikçi ürünler anketi sonucunda çocuk çikolatası kategorisinde 'Yılın Seçilmiş Ürünü' Kinder Joy oldu. Ödülü Kinder Joy Marka Müdürü Mert Tanyeri aldı.

Farklı yaş ve meslek gruplarından 4 bin 53 kişinin katıldığı anket, mart ve nisan aylarında yüz yüze görüşmelerle yapıldı. Anket sonucunda farklı kategorilerde 9 ürün ödüle layık görüldü. Çocuk Çikolatası kategorisinde Yılın Seçilmiş Ürünü ödülünü alan Kinder Joy Marka Müdürü Mert Tanyeri, "Yılın seçilmiş ürünü olmak tüketicilerimizden aldığımız bir takdir. Bunun karşılığında biz de tüketicilerimize olan güven ve bağlılığımızı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"BU ÖDÜL BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Tüketiciyle olan ilişkilerine her zaman önem verdiklerine dikkat çeken Mert Tanyeri, "Ferrero olarak bizim şirket kültürümüz ve temel ilkelerimiz tüketicilerimizle ilişkilerimize dayanıyor. Onların bize olan güvenleri ve bizim onlara olan bağlılığımızla beraber her zaman en yenilikçi araştırma yöntemleri, en iyi üretim süreçleriyle onlara en özel ürünleri sunmaya özen gösteriyoruz. Bu ödülle beraber onlar bize güvenlerini, takdirlerini gösteriyorlar. Bu nedenle bu ödülü almak bizim için hem gurur verici hem de daha sonraki projelerimiz için cesaret verici" diye konuştu.

ÇOCUKLARA YENİ SÜRPRİZLER OLACAK

Kinder Joy'a yeni oyuncaklar geleceğini belirten Tanyeri, bunun Türkiye'de ve dünyada bir ilk olduğunu ifade etti. Tanyeri, "Çocuklara tabletlerle entegre oyuncakları getiriyoruz. Bu sayede annelerimiz çocuklarıyla beraber oyuncakları hem fiziksel hem mobil olarak deneyimleyecek. Tanıtımı haftaya yapacağız" ifadelerini kullandı.

"ÖDÜL LOGOSU BİR YIL ÜRÜNLERDE OLACAK"

Yılın Ürünü Türkiye Kurucusu Çiğdem Micozkadıoğlu ise kazananların tamamen tüketici oylarıyla belirlendiğine dikkat çekerek, "Bağımsız ve şeffaf bir tüketici araştırması gerçekleştirildi. Bu yıl 9 yenilikçi ürünü ödüllendiriyoruz. Kazanan ürünler 'Yılın Seçilmiş Ürünü' logosunu bir yıl boyunca hem ambalaj hem de reklamlarında kullanabilecekler. Tüketiciler de yenilikçi ürünleri kolaylıkla farkedebilecekler" şeklinde konuştu.

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