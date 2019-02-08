Yılın rengi canlı mercana yoğun ilgi

İSTANBUL, () - E-ticaret platformu Hepsiburada, Pantone tarafından 2019 yılının rengi seçilen canlı mercan rengi ürünlere ilginin arttığını açıkladı. Canlı mercan renginin, özellikle kadın tüketiciler tarafından kozmetik, ev tekstili, takı ve aksesuar gibi ürünlerde tercih edildiği belirtildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, dekorasyondan giyime, kozmetikten mücevhere ve hatta elektroniğe kadar her üründe canlı mercan rengi ağırlık kazanırken, bu renge ilgi yüzde 61 ile kadınlardan geldi. En çok alışveriş yapan il İstanbul olurken onu Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Muğla takip etti.

OJE VE RUJLAR MERCAN RENGİ

Canlı mercan rengi, özellikle kozmetikte kendini gösterdi. Markalar 2019 koleksiyonlarında ojeden, ruja, allıktan fara kadar farklı ürünlerinde mercan renginin tonlarına yer verdi. Araştırmaya göre, en çok talep oje ve rujlarda gözlendi. Ojelere ilgi 3 kat arttı. Mercan rengi rujlar ise yüzde 67 oranında daha fazla tercih edildi.

TAKILARDA KÜÇÜK MERCAN DETAYLARI

Kadınlar mücevher,takı ve aksesuarlarda da mercan detaylarına ilgi gösteriyor. Özellikle yüzük ve küpe gibi takı ve aksesuarlara olan ilgide yüzde 100’e yakın artış yaşandı.