Yılın İş İnsanları Ödülleri sahiplerini buldu

İstanbul, 14 Haziran () - Ekonomist Dergisi'nin, 28. “Yılın İş İnsanları” araştırmasının ödül töreni Levent Wyndham Otel’de düzenlendi.

Ekonomist dergisinin ilk sayısının yayınladığı 1991 yılından bu yana düzenlenen “Ekonomide Yılın İş İnsanları” araştırması, özgün ve objektif bir sistemle bu yıl QNB Finansbank, TEB Arval, Halevet Gıda ve Petrol Ofisi sponsorluğunda yapıldı.

Türkiye’nin her bölgesinden iş insanları, bürokratlar, finans çevreleri ve girişimcilerden oluşan 3 bin kişilik büyük jürinin düzenlediği araştırma kapsamında adaylar performanslarına göre belirlendi ve bu yılki oylama için 700’ün üzerinde başvuru alındı.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen Liderler Oturumu, Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu moderatörlüğünde Koton Yönetim Kurulu Başkanı Gülden Yılmaz, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, MV Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muzaffer Akpınar’ın katılımı ile gerçekleşti.

2018’de ekonomide öne çıkan “Yılın İş İnsanı/Ali Koç”, “Yılın Global Türk Profesyoneli / Onur Genç”, “Yılın Sivil Toplum Önderi/Erol Bilecik”, “Yılın Global Türk Girişimcisi/Attila Doğudan”, “Yılın Kadın Girişimcisi/Demet Mutlu”, “Yılın Profesyoneli /Adnan Bali”, “Yılın Bürokratı/Arda Ermut” ve “Yılın Erkek Girişimcisi/Sidar Şahin’e” ödülleri takdim edildi. (Fotoğraflı)