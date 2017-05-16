Yılın ilk dört ayında, bankalara 6.3 milyon çek ibraz edildi

İstanbul, 16 Mayıs () - Yılın ilk dört ayında, bankalara ibraz edilen toplam çek tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 236 milyar lira, toplam çek adedi ise yüzde 3 azalarak 6.3 milyon adet oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin açıklamasına göre Ocak - Nisan döneminde parasal tutarı 6.4 milyar lira olan 170 bin adet çeke karşılıksız işlemi yapıldı. Karşılıksız işlemi yapılan 1 milyar lira tutarındaki 32 bin adet çek daha sonra ödendi. Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 oranında, karşılıksız işlemi yapılan çek adedi ise yüzde 27 oranında azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen toplam çeklere oranı tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1.3 puan azalarak, yüzde 2.7 seviyesinde gerçekleşti. Karşılıksız çek adeti ise geçen yıla göre 0.9 puan düşerek ile yüzde 2.7 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin en fazla olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa olurken, çek tutarının en fazla olduğu 5 il ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 10.8 ile Uşak, yüzde 9.9 ile Iğdır, yüzde 8.3 ile Ağrı, yüzde 6.8 ile Kırklareli ve yüzde 6.7 ile Ardahan oldu. Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 1.5 ile Sinop, yüzde 1.6 ile Karabük ve yüzde 1.7 ile Kastamonu oldu.

Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 6.1 ile Iğdır, yüzde 6 ile Ağrı, yüzde 4.1 ile Mardin ve Bitlis, yüzde 4 ile Şanlıurfa oldu. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 1.5 ile Aksaray, yüzde 1.7 ile Sinop ve Isparta oldu.

