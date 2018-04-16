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Yılın ilk çeyreğinde ibraz edilen çek tutarı 218 milyar lira oldu

İstanbul, 16 Nisan () - Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayınlanan Mart ayı çek raporuna göre, 2018 yılının ilk çeyreğinde bankalara ibraz edilen 422 bin keşideciye ait 5.2 milyon adet çekin toplam tutarı 218 milyar lira oldu. İlk...

Yılın ilk çeyreğinde ibraz edilen çek tutarı 218 milyar lira oldu

İstanbul, 16 Nisan () - Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayınlanan Mart ayı çek raporuna göre, 2018 yılının ilk çeyreğinde bankalara ibraz edilen 422 bin keşideciye ait 5.2 milyon adet çekin toplam tutarı 218 milyar lira oldu.
İlk çeyrekte ibraz edilen toplam çek sayısı, 2017 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 16 artarken, keşideci sayısı yüzde 1.0, çek adedi ise yüzde 3.0 geriledi.
Ocak – Mart 2018 döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 17 bin keşideciye ait 97 bin adet çekin toplam tutarı 4.5 milyar lira oldu.
Karşılıksız işlemi yapılan 7.6 bin keşideciye ait toplam 624 milyon lira tutarındaki 15.8 bin adet çek daha sonra ödendi.
Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 16, keşideci sayısı yüzde 33, adet ise yüzde 34 azaldı.
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan azalarak yüzde 2.1, adet olarak ise 0.6 puan azalarak yüzde 1.9 oldu.
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.
Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu beş il sırasıyla yüzde 8.2 ile Osmaniye, yüzde 7.1 ile Mardin, yüzde 4.8 Kırıkkale, Artvin ve Yalova oldu.

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