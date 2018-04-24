Yıldırım: Türkiye - İspanya Ortak Ticaret Komitesi JETKO bu yıl toplanacak

Başbakan Binali Yıldırım, iki ülke ekonomi bakanlarının, Türkiye - İspanya Ortak Ticaret Komitesi JETKO’nun bu yıl tamamlanmadan önce toplanması konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı.



Türkiye - İspanya 6. Hükümetler Arası Zirve Toplantısı için İspanya’da bulunan Yıldırım, yapılan görüşmelerde iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin kapsamlı bir şekilde ele alındığını söyledi ve ekledi:



"Ekonomi, ticaret, karşılıklı yatırımların artırılması, terörle mücadele ve Avrupa’nın karşı karşıya kaldığı yasa dışı göç ile ilgili konularını değerlendirme fırsatı bulduk."



İki ülke arasındaki ticaretin 2017 yılında yüzde 15’in üzerinde artarak 13 milyar dolara yaklaştığını söyleyen Yıldırım, “Ticarette dengenin olması önemli, ticaretin dengeli gelişiyor olması da işin güzel tarafı. Ancak Türkiye ve İspanya arasındaki potansiyel bununla sınırlı değil. Ziyaretimizin amaçlarında birisi de bu. Biz buraya oldukça önemli iş adamlarıyla birlikte geldik ve onlar İspanyol iş adamlarıyla görüşüyorlar” dedi.



İki ülkenin bakanlarının aralarında, ulaştırma, tarım, çevre ve özellikle terörle mücadele konularının kapsamlı şekilde görüştüklerini söyleyen Yıldırım, “Ekonomi bakanlarımız yaptıkları toplantıda Türkiye - İspanya Ortak Ticaret Komitesi JETKO’nun bu yıl tamamlanmadan önce toplanması konusunda mutabık kaldılar” dedi.



Karşılıklı yatırımlar konusunda olumlu bir eğilimin olduğunu görüyoruz diyen Yıldırım, “Özellik İspanyol firmalarının altyapı yatırımları konusunda ciddi yatırımları var. Bu da Türkiye’nin kalkınma yolundaki projelerine katkı sağlıyor. Ülkemizde 600’ün üzerinde İspanyol firması var. Bu firmalar uzun vadeli doğrudan yatırım yapan firmalar. Benzer şekilde İspanya’da da 100’e yakın Türk firması faaliyet gösteriyor” dedi.



Terörle mücadele konusunda İspanya ve Türkiye’nin benzer tecrübelere sahip olduğunu söyleyen Yıldırım, “Yıllardan beri ayrılıkçı terör örgütüne karşı hem İspanya hem Türkiye çetin bir mücadele veriyor” dedi.