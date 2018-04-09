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Yıldırım cari açığı azaltacağı öngörülen destekleri açıkladı

İstanbul, 9 Nisan () - Başbakan Binali Yıldırım, cari açığı 19 milyar dolar azaltacağı öngörülen ekonomik destek paketini açıkladı. Projenin gerçekleştireceği illerin de belirlendiğini açıklayan Binali Yıldırım, orta ve yüksek...

Yıldırım cari açığı azaltacağı öngörülen destekleri açıkladı

İstanbul, 9 Nisan () - Başbakan Binali Yıldırım, cari açığı 19 milyar dolar azaltacağı öngörülen ekonomik destek paketini açıkladı.

Projenin gerçekleştireceği illerin de belirlendiğini açıklayan Binali Yıldırım, orta ve yüksek teknolojiye sahip 23 projenin gerçekleştirileceği illerin bazılarının İstanbul, Sakarya, Malatya, Niğde, Kayseri, İzmir, Siirt, Edirne, Ankara, Bursa, İnegöl ve Osmaniye olarak belirlendiğini söyledi ve şunları söyledi:

“169 bin vatandaşa istihdam sağlayacak.

“İhracatımız 2016 yılının son çeyreğinden itibaren yükseliyor ve 160 milyar dolar seviyesine geldi. Orta vadeli hedefimiz üzerinde 169 milyar dolar üzerinde ihracata ulaşacağız.

“Bu başarı çalışkan iş adamı ve genç çalışkan girişimcilerimize aittir. Bu başarı genç nüfusumuza aittir.

“2018 yılı, 2017’den aşağı olmayacak. Yatırım ve ihracatlarla yol almaya devam edeceğimiz bir yıl olacak.

“2018 yılı üretim ve yatırım yılı olacak. 2019’u ise atılım yılı haline getireceğiz

“Eximbank’ı da ihracatta daha etkin kullanmaya başladık. Türk Eximbank’ı ihracatımızın yüzde 25’ine destek veriyor. 2018 için Eximbank’ı daha da güçlendiriyoruz ve böylece ihracatçımızı daha da desteklemiş olacağız.

“Kim hangi gösterge ve tahmini yaparsa yapsın, biz üretmeye, ürettiğimizi satmaya devam edeceğiz.

“Yatırım paketinin ülkemiz ekonomisine ve geleceğine hayırlı olmasını diliyorum.”

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