'Yılbaşı kutlaması haramdır' diyenlere tepki

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya'nın yeni yıla yine ışıklandırma yapmadan girdiğini belirterek, yılbaşı kutlaması için 'haramdır' diyenlere de tepki gösterdi.

ATSO'nun 2016 yılı son meclis toplantısı, Meclis Salonu'nda yapıldı. ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer, ATSO Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin katıldığı Aralık ayı meclisinde ülke ve kent ekonomisi üzerinde değerlendirmeler yapıldı. ATSO'nun 2017 bütçe görüşmelerinin de yapıldığı toplantıda, 2017 yılı gelir ve gider bütçesi 28 milyon 150 bin TL olarak belirlendi.

CİDDİ BİR DÖVİZ BOZDURMA OLMADI

ATSO Başkanı Davut Çetin, Aralık ayı ve 2016 yılına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde döviz bozdurma kampanyası için bütün çağrılara rağmen ciddi bir döviz bozdurma olmadığını açıkladı. Döviz mevduatları temmuz ayı başında 187 milyar dolarken, kasımın ikinci haftasında 170 milyar dolara indiğini belirten Çetin, “Dolar bozdurma kampanyası sadece içeride kurumların dolar kullanmasını biraz azalttı. Bunun dışında kur üzerinde etkili olmadı, üstelik yurtdışında Türkiye ekonomisinde kriz olduğu kuşkusu yarattı ve son haftalarda TL yine en çok değer kaybeden para oldu. Dolayısıyla ekonomide güven artırıcı önlemler her şeyden önce gelmelidir. TL'ye güven için önce Merkez Bankası'na güven tesis edilmelidir" dedi.

2004-2014 döneminde kişi başına gelirin en az arttığı ilin Antalya olduğunu belirten Davut Çetin, Antalya'nın, kişi başına gelirde 2004 yılında beşinci il sıradayken, 2014'te dokuzuncu sıraya gerilediğini kaydetti

EKONOMİDE 2017 ÜMİDİ

2017 yılında da Türkiye ekonomisi tarafında büyük bir değişiklik beklemediklerini açıklayan Çetin, “Antalya'da ise daha iyi bir yıl ümit ediyoruz. Yine de Avrupa'da terör korkusu devam ediyor ve Almanya'da satışlar İspanya'dan sonra Yunanistan'a kayıyor. Dolayısıyla temkinli olmak, dünya ve Türkiye ekonomisindeki riskleri yakından izlemek gerekiyor. İyimser olalım, ama tedbiri elden bırakmayalım" dedi.

YILBAŞI AYDINLATMASINDA HAPSE GİRME TEHLİKESİ YAŞADI

ATSO Başkanı Çetin, geçen yıllarda da tartışma konusu olan yılbaşı öncesi kentin aydınlatılmaması konusunda eleştirilerde bulundu. Antalya'nın yeni yıla yine ışıklandırma yapmadan girdiğine dair açıklamaları hatırlatan Çetin, “Odamız 2 yıl önce Kazım Özalp'te belediyenin gösterdiği yerlerde ihale ile ışıklandırma yaptı. Rüzgarın kopardığı aydınlatma çerçevesi bir kişinin üzerine düştüğü için, sonradan başkan olarak ben yargılandım. Tekrar aydınlatma yapmayı düşünmüyoruz. Çünkü bir daha yargılanırsam ceza alma, hapse girme durumum olabilir. Belediyeler gerekli sorumluluğu üzerine almadığı takdirde yeniden aydınlatma düşünmüyoruz" dedi.

YILBAŞI KUTLAMASI 'HARAMDIR' DİYENLER VAR

Yılbaşı kutlaması için 'haramdır' diyenler olduğundan bahseden Çetin, “Yılbaşının, Noel ile ilgisi olmadığı halde, Hıristiyanlık ile ilgisi olmadığı halde böyle bir düşünce oluşmuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta Hıristiyanların Noel'lerini, Musevilerin Hanuka bayramını mesajla kutladı. Bu güzel tutum bile örnek alınmıyor. Turizmi çeşitlendirelim, 12 aya yayalım diyoruz. Kültür turizmi, tarihle, din turizmi ile yapılır. Bu konuda büyük zenginliğimiz var. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl bütün dinleri, mezhepleri birlikte yaşattı. Fatih, Ayasofya'daki İsa ve Meryem fresklerini tahrip ettirmedi. Türk milleti, Mevlana'yı, Yunus'u, Hacı Bektaş Veli'yi boşuna bağrına basmamıştır. Tasavvuf, Türklerin İslam felsefesidir, Anadolu'nun din kültürüdür, hoşgörüdür, insan sevgisidir. Türkiye Cumhuriyeti laikliği aslında Osmanlı'nın, Anadolu'nun bu kültüründen almıştır. Bizim kendi kültürümüzdeki bu değerleri herkese iyi anlatmamız gerekiyor" diye konuştu.

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