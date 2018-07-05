Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YSK Başkanı Sadi Güven kesin seçim sonuçlarını açıkladı
YSK açıkladı: Erdoğan 26 milyon...
Süper Lig fikstür çekimi 9 Temmuz'da yapılacak
Süper Lig fikstür çekimi 9...
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi zorunlu hale getirdi
Kocaoğlu: Seçimler, CHP'de acil değişimi...
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun zaman mı?
Kriz döneminde gayrimenkul almak uygun...

Yeşil teknolojilerdeki devrim gümüşe olan talebi artıracak

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – Silver Institute tarafından yayınlanan yeni rapor, yeni enerji araçlarının (NEV) hızlı büyümesi ve güneş pillerine olan yoğun yatırımın öncülük ettiği yeşil teknoloji devriminin, gelecek on...

Yeşil teknolojilerdeki devrim gümüşe olan talebi artıracak

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – Silver Institute tarafından yayınlanan yeni rapor, yeni enerji araçlarının (NEV) hızlı büyümesi ve güneş pillerine olan yoğun yatırımın öncülük ettiği yeşil teknoloji devriminin, gelecek on sene ve sonrasında gümüş talebini arttıracağını öngörüyor.
Raporda güneş pilleri sistemleri kurulumu maliyetinin, diğer elektrik enerji kaynaklarına göre hızla düştüğü belirtilirken, söz konusu düşüşün orta vadede devam edeceği ve makroekonomik maliyetler ve kamu düzeni göz önüne alındığında yenilenebilir enerji ve güneş pili yatırımları arttıracağı öngörülüyor.
Gümüşün güneş enerjisi sektöründe oynadığı rolün önemi artarken, metalin de söz konusu teknolojide sürdürülebilir bir öneme sahip olması ve 2030’a kadar yaklaşık olarak 820 ons gümüşün küresel güneş enerjisi sistemlerinde kullanılması bekleniyor.
Kentlerdeki kirlilik sorununu azaltmak ve küresel ısınmanın önüne geçmek adına birçok ülke elektrik ve hibrid araçların üretimi ve geliştirilmesini hedef alan birçok düzenleme ve finansal teşvik uygulaması hayata geçiriyor. Bu kapsamda dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin, NEV modelleri sunmayan otomobil üreticilerini cezalandırmak gibi önlemlerle müşterileri elektrikli araç satın almaya teşvik ediyor.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325