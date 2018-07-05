Yeşil teknolojilerdeki devrim gümüşe olan talebi artıracak

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz () – Silver Institute tarafından yayınlanan yeni rapor, yeni enerji araçlarının (NEV) hızlı büyümesi ve güneş pillerine olan yoğun yatırımın öncülük ettiği yeşil teknoloji devriminin, gelecek on sene ve sonrasında gümüş talebini arttıracağını öngörüyor.

Raporda güneş pilleri sistemleri kurulumu maliyetinin, diğer elektrik enerji kaynaklarına göre hızla düştüğü belirtilirken, söz konusu düşüşün orta vadede devam edeceği ve makroekonomik maliyetler ve kamu düzeni göz önüne alındığında yenilenebilir enerji ve güneş pili yatırımları arttıracağı öngörülüyor.

Gümüşün güneş enerjisi sektöründe oynadığı rolün önemi artarken, metalin de söz konusu teknolojide sürdürülebilir bir öneme sahip olması ve 2030’a kadar yaklaşık olarak 820 ons gümüşün küresel güneş enerjisi sistemlerinde kullanılması bekleniyor.

Kentlerdeki kirlilik sorununu azaltmak ve küresel ısınmanın önüne geçmek adına birçok ülke elektrik ve hibrid araçların üretimi ve geliştirilmesini hedef alan birçok düzenleme ve finansal teşvik uygulaması hayata geçiriyor. Bu kapsamda dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin, NEV modelleri sunmayan otomobil üreticilerini cezalandırmak gibi önlemlerle müşterileri elektrikli araç satın almaya teşvik ediyor.

