“Yerli yazılım işgücü yabancı şirketlerin odağında”

İstanbul, 10 Haziran () – Çevrimiçi iş platformu SanalUzman.com CEO’su Niyazi Bekiroğlu, yaygınlaşan serbest çalışma modelinin getirdiği nitelikli uzman nüfusuyla, yerli yazılım işgücünün yabancı şirketlerin odağında” olduğunu söyledi.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TUBİSAD) verileri, 2018 yılında yüzde 15 artışla 131.7 milyar liraya ulaşan Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri Pazarı’nda yazılımın 18.3 milyar lira büyüklüğe sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Son dönemde pek çok yabancı şirketin odağını Türkiye’deki yazılım uzmanlarına çevirdiğine, bu kurumlara yapılan proje sayısının arttığına, yakalanan ivmenin de nitelikli iş gücünden kaynaklandığına dikkat çeken Bekiroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Raporlar 2014-2018 yıllarında yazılım ihracatında yüzde 17.3’lük bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Günümüzde özellikle yazılım sektöründe yatırımcıların ülkemizi tercih etmesinde başta gelen faktör ucuz ama niteliği yüksek iş gücü. Gelişmiş ülkelerdeki maliyetlerin hızla artması; yabancı yatırımcıların, iyi eğitilmiş nitelikli iş gücüne sahip ülkelere yönelmesine sebep oluyor. Türkiye’de de yazılım alanında son yıllarda kendini yurt dışı başarılarıyla kanıtlamış nitelikli iş gücü artıyor, dolayısıyla yazılım sektöründeki yabancı yatırımcıların ilgisi de bu oranda artıyor.” (Fotoğraflı)