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Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek

EKONOMİ 29.01.2020, 17:16
Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek hızlı trenlerinin Eskişehir'deki TÜLOMSAŞ bünyesinde üretileceğini açıkladı. Bu alanda dünyada söz sahibi olmaya kararlı olduklarını ifade eden Bakan Turhan, "Şu anda bu fabrikanın Ar-Ge merkezinde 100'ün üzerinde mühendisimiz çalışıyor. İnşallah bu mühendislerimizin yaptığı çalışmalar, üreteceği projeler ve bunların imalata dönüşmesiyle yollarımızdaki insanımızı taşıyacak olan, yüksek hızlı tren teknolojisiyle taşıyacak olan milli yüksek hızlı trenimizi de burada inşa etmiş olacağız" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'dan yüksek hızlı trenle Eskişehir'e geldi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı tarafından karşılanan Bakan Turhan, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) fabrikasına geçti. Burada tesisleri ve üretim alanlarını inceleyen bakan Turhan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektronik (DE 10 001) manevra lokomotifinin ilk prototipini kullanıp, test etti.
TÜLOMSAŞ tarafından üretilen araç yük vagonu hakkında bilgi alan Bakan Turhan, ardından Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim müzesini gezdi. Sergilenen beyaz renkli Devrim otomobilinin direksiyonuna geçen Bakan Turhan, "Devrim'in seri imalatını yapamadık ama inşallah TOGG'yi yapacağız" dedi.
'YÜKSEK HIZLI TRENİ TÜLOMSAŞ ÜRETECEK'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TÜLOMSAŞ ziyaretinin ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Turhan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli ve milli yüksek hızlı trenlerini Eskişehir TÜLOMSAŞ fabrikasında üreteceğini sölmedi. Fabrikanın Ar-Ge merkezinde 100'ün üzerinde mühendisin bu konuda çalışmalara başladığını ifade eden Bakan Turhan, şöyle konuştu:
"Bugün Eskişehir'de TÜLOMSAŞ fabrikasını, yaptığı imalatı yerinde gezdik, gördük ve inceledik. Eskişehir ve TÜLOMSAŞ Türkiye tarihinin hatta milletimizin tarihinin çok önemli, anlamlı iki kelimesi. Eskişehir Nasrettin hocanın, nasihatleriyle milleti aydınlattığı, Yunus Emre'nin duygulu dörtlükleriyle ilahileri ve güzel sözleriyle milletimize yön verdiği bu şehrin yetiştirdiği insanlar. Milletimizin tarihinde Eskişehir'in çok büyük önemi var. Eskişehir bir eğitim, kültür, turizm merkezi ve sanayi merkezi. Tabii bu sanayinin de temellerinin atılmasında çok önemli görevler üstlenmiş olan, Devlet Demir Yollarımızın döneminde temelleri atılmış, imalata, üretime başlamış olan milletimizin endüstriyel manada önemli tesislerinden biri olan TÜLOMSAŞ. Biz bu ülkede ülkemizin ulaştırma alt yapısında çok önemli yatırımlar yaptık. Bölünmüş yollar, hava alanları, limanlar yaptık. Tabi çok eski kara ulaşımında Osmanlıdan kalan demir yolları da yaptık. Onunda endüstrisini Osmanlı döneminde işte TÜLOMSAŞ'da Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii'nin kurulduğu Eskişehir'de başlattık. Şimdi hızlı trenler yapıyoruz, hızlı tren yolları yapıyoruz. Yüksek hızlı tren yolları inşa ediyoruz. Bunlar için kullanılacak olan tren setlerimizi, trenlerimizi, lokomotiflerimizi, inşallah burada, bu tesiste yapıp demiryollarımızda hizmete sokacağız."
'BU SEKTÖRDE, DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ'
Şu anda hızlı tren ve yüksek hızlı tren setlerini yurt dışından getirildiğini hatırlatan Bakan Turhan, TÜLOMSAŞ'ın demiryollarında yük ve yolcu taşıyan vagonları, lokomotifleri ürettiğini belirterek, "Sadece yurt içi ihtiyaçları karşılamıyor, bunları yurt dışına da ihraç ediyor. Bu noktaya geldi. Milli hızlı trenimizin de üretimiyle ilgili çalışmaları da burada başlatmış oluyoruz. Bu bizim için önemli bir adımdır. Geleceğimiz için çok önemlidir, şu anda bu fabrikanın Ar-Ge merkezinde 100'ün üzerinde mühendisimiz çalışıyor. İnşallah bu mühendislerimizin yaptığı çalışmalar, üreteceği projeler ve bunların imalata dönüşmesiyle yollarımızdaki insanımızı taşıyacak olan, yüksek hızlı tren teknolojisiyle taşıyacak olan milli yüksek hızlı trenimizi de burada inşa etmiş olacağız. Bu fabrikada üretilen trenlerin parçalarının önemli bir kısmı ülkemizin tüm coğrafyasına yayılmış, 27 şehrimizde yan sanayisi var. Bu fabrikada 1400 üzerinde işçi çalışıyor ama yan sanayiyle beslediği işçi sayısı 20 binin üzerinde. Bu geleceğin teknolojisi ve önemli bir sanayi kolu, sektörü. Biz sadece Eskişehir'de değil, Adapazarı'nda, Sivas'ta ve hatta özel sektörümüzü de bu alanda teşvik ederek onlarında bu alanda yatırım yapmalarının önünü açarak, 11'inci Kalkınma Planı'mızda öncelikli sektörler arasında olan yüksel hızlı tren teknolojisini inşallah geliştireceğiz. Dünyada bu alanda söz sahibi olmaya kararlıyız, emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.
Bakan Turhan ve beraberindekiler valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle basına kapalı olarak görüştü.

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