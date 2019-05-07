Yerli turistin seyahat harcamaları 4. çeyrekte yüzde 1.7 düştü

İstanbul, 7 Mayıs () – Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2018 yılı dördüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 1.7 azalarak 5 milyar 455 milyon liraya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerine göre, Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan dördüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 333 bin kişi seyahate çıktı.

Bu dönemde seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15.1 artarak 11.68 milyona geriledi.

Verilere göre, bu çeyrekte seyahate çıkanlar arasından 76 milyon 796 bin kişi geceleme yaptı ve ortalama geceleme sayısı 6.6 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama da 467 lira oldu.

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları bu çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.7 azalarak 5 milyar 455 milyon liraya geriledi.

Seyahat harcamaları, kişisel ve paket tur harcamaları olarak yapılırken, söz konusu harcamaların yüzde 95.8’ini 5 milyar 226 milyon lira ile kişisel harcamalar, yüzde 4.2’sini ise 229 milyon lira ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Verilere göre, seyahate çıkış sebeplerinde yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 69.2 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 16 ile gezi, eğlence, tatil ziyaret amaçlı seyahatleri takip etti ve yüzde 6.5 ile sağlık üçüncü sırada yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanların 50 milyon 876 bin geceleme sayısı ile en çok arkadaş, akraba evinde kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada ise 16 milyon 597 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, 4 milyon 150 bin geceleme sayısı ile otel üçüncü sırada yer aldı. (Tablo)