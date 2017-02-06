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Yerli turist 2016 tatil sezonunda az gezdi çok harcadı

İstanbul, 6 Şubat () – Yaz tatilinin büyük bölümünün yaşandığı 2016 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yerli turist sayısı 24 milyon 14 bin ile, bir önceki yılın altına düşerken, harcamalar arttı. Yerli turizmin ağırlığını...

Yerli turist 2016 tatil sezonunda az gezdi çok harcadı

İstanbul, 6 Şubat () – Yaz tatilinin büyük bölümünün yaşandığı 2016 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yerli turist sayısı 24 milyon 14 bin ile, bir önceki yılın altına düşerken, harcamalar arttı. Yerli turizmin ağırlığını akraba ziyaretleri, konaklamanın ağırlığını da eş/dost,akraba ve kendi evleri oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içinde seyahate çıkanlar bir 2015 yılının aynı döneminde, bir önceki yıla göre yüzde 9.7 artışla 24 milyon 145 bin kişiye yükselmişti.

Buna karşılık, yükselen enflasyon ve liradaki değer kaybına bağlı olarak, aynı dönemler itibarıyla ortalama geceleme harcaması, yüzde 23.7 gibi yüksek artışla 377 liradan 466 liraya tırmandı.

Böylece, yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları toplam seyahat harcamaları 2016 yılının III. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23.6 artarak 15 milyar 360 milyon 556 bin liraya ulaştı. 

Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların yüzde 88.4'ünü 13 milyar 580 milyon lira ile kişisel harcamalar, yüzde 11.6'sını ise 1 milyar 779 milyon lira ile paket tur harcamaları oluşturdu.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 67.1 ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada yüzde 31.3 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise yüzde 3.4 ile “sağlık” yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 218 milyon 234 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş, akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 82 milyon 753 bin geceleme ile “kendi evi” yer alırken, “otel” 26 milyon 679 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

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