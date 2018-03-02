'Yerli traktörleri Ar-Ge merkezinde çiftçiyle birlikte üretiyoruz'

İSTANBUL, () - TÜRKİYE'NİN ilk yerli tasarım traktörünü üreten Zeynep Erkunt Armağan, "Mevcut istihdam sorunları, ekonomik olarak kalkınamamak gibi sebeplerin başında şüphesiz sanayileşememek gelmektedir. Ar-Ge merkezi açtık ve Ar-Ge’ye en fazla kaynak ayıran 250 şirketten biri olduk. Çiftçiyi dinliyoruz, Ar-Ge merkezinde onlardan aldığımız önerileri ve uyarıları dikkate alarak traktörleri üretiyoruz " dedi.

Türkiye’nin ilk kadın traktör üreticisi Erkunt Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Erkunt Armağan, marka başarısının ardından her şeyden önce Türkiye’nin ilk yerli tasarım traktörünü üretmenin yattığını söyledi. 37 yılını sektörde geçiren Armağan, tersine mühendislik ya da yurt dışından teknoloji transferi ile istenilen noktaya ulaşıp, dünya markaları yaratılamayacağını belirtti. Armağan, "Ar-Ge merkezi açtık ve Ar-Ge’ye en fazla kaynak ayıran 250 şirketten biri olduk. 2016 yılında tüm fabrikada yalın üretim felsefesini benimseyerek sıkı bir yeniden yapılanma sürecine girdik. Böylece, israflardan arındırılıp, çıktı kalitesini de artırarak yepyeni bir aşamaya geçtik" diye konuştu.

Traktörleri piyasaya sürdükten 3 yıl sonra 'ArmaTrac' markasıyla ihracata başladığını dile getiren Erkunt, yerli tasarım traktörlerini farklı ülkelerde açtığı bayiliklerle dünya çiftçisine ulaştırmak için yola koyulduğunu aktardı.

"TRAKTÖR MÜŞTERİSİNİ MEMNUN ETMEK ÖZEL UZMANLIK İSTER"

"'Yerli traktör' sıfatını elde edebilmiş bir marka olmanın ardındaki en önemli faktörün, Türk çiftçisini köy köy gezip dinlemek ve onları sahada çalışırken gözlemlemek" diyen Armağan, "Erkunt’u onlar tarafından sahiplenilmiş bir marka yapan en önemli bakış açısı bu oldu. Kendilerine özel tasarım yapıldığını bilen ve değer gördüğünü hisseden çiftçiler, Erkunt’u kendi markaları olarak benimsediler. Erkunt’un dünyaya açılması da, Türk çiftçisi için gurur kaynağı oldu. Traktör müşterisini memnun etmek özel bir ilgi alanı ve uzmanlık gerektiriyor" dedi.

"TRAKTÖRLER DİĞER OTOMOTİV ÜRÜNLERİNE KIYASLA ÇOK FARKLI DETAYLARA SAHİP"

İş makinesi olan traktörlerin diğer otomotiv ürünlerine kıyasla çok daha farklı detayları olduğunun altını çizen Armağan,"Çekiş gücünün yanı sıra vites seçenekleri, manevra kabiliyeti ve hatta traktör sürücüsünün konforunu sağlayacak tüm kabin özelliklerini kapsayan çok çeşitli bir yelpaze.Traktör kullanıcısı, satın alma kararı sırasında süreceği toprağın yapısı, arazinin eğimi, ürettiği ürünün türü, hatta bölgenin iklimi gibi gerçekleri göz önünde bulunduruyor. Bunca seçenek içerisinde satın alma kararı veren traktör kullanıcısı için çıkacak tüm arıza ve yaşayacağı tüm zorluklar, üretim açısından zarar demek; tarımda değil saatlerin, dakikaların önem kazandığı durumlar mevcut. Dolayısıyla müşteriye ulaştıracağınız servis hizmetinin hızı ve kalitesi, her koşulda çiftçinin yardımına koşacağınızı hissettirmeniz onlar için çok değerli" diye konuştu.

"ERKUNT ÇOK KISA BİR ZAMANDA LİSANS VEREREK YURT DIŞINDA ÜRETİLMEYE BAŞLANACAK"

140 farklı modelleri olduğunu ve bu modellerin her birinin bakımı konusunda servislerini en iyi şekilde eğitmeye gayret gösterdiklerini aktaran Armağan, "Türk çiftçisinden aldığımız feyz ile dünya çiftçisi için de düşünür ve çalışır hale gelmek, bugün bizi Türkiye’nin ilk yerli traktör markasının yurt dışında üretilmeye başlanması noktasına getirdi. Gururla söylüyorum ki, Erkunt çok kısa bir zaman içinde lisans vererek 'ArmaTrac' markası ile yurt dışında üretilmeye başlanacak. Dünya markaları yaratmak için çabalayan bir ülkenin, dünyaya ihraç ettiği markalardan birisi olmak yalnız Erkunt’un değil, Türkiye’nin de başarısıdır” dedi.

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