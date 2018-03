İstanbul, 28 Mart () - Et ve canlı hayvan ithalatının ivme kazandığı 2017 yılında, yerli sığır fiyatı yüzde 20.4, yerli koyun fiyatı yüzde 21.2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürün Fiyatları ve Üretim Değeri, 2017" verilerine göre;

- kültür sığır fiyatı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17.1 artarak 6 bin 046 liraya,

- yerli sığır fiyatı yüzde 20.4 artarak 3 bin 762 liraya yükseldi.

Koyun ve keçi fiyatlarına bakıldığında;

- merinos koyun fiyatında yüzde 15.7,

- yerli koyun fiyatında yüzde 21.2

- tiftik keçisi fiyatında yüzde 20.5 artış görüldü.

Kümes hayvanlarından;

- et tavuğu fiyatı yüzde 6.3 artarak 14.80 liraya

- yumurta tavuğu fiyatı yüzde 13.1 artarak 17.47 liraya çıktı.

İnek sütü fiyatı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 1.24 lira, koyun sütü fiyatı ise yüzde 7.6 artarak 2.41 liraya çıktı.

Kırmızı et fiyatlarına bakıldığında, sığır eti fiyatı yüzde 9.6 artarak 27.44 liraya, koyun eti fiyatı yüzde 14.8 artarak 27.82 liraya yükseldi.

Canlı hayvan değeri bir önceki yıla göre yüzde 31.1 artışla 117.8 milyar liraya yükseldi. Buna göre;

- büyükbaş hayvanların değeri bir önceki yıla göre yüzde 34.5 artarak 84.3 milyar liraya,

- küçükbaş hayvanların değeri yüzde 27.3 artarak 28 milyar liraya

- kümes hayvanlarının değeri yüzde 6.8 artarak 5.3 milyar liraya çıktı.

Hayvansal ürün üretim değeri 2017 yılında 69.9 milyar lira oldu

Hayvansal ürün üretim değeri 2017 yılında yüzde 12.5 artarak 69.9 milyar lira oldu. Süt üretim değeri 28.8 milyar lira, bal üretim değeri 3.3 milyar lira, yumurta üretim değeri 6.5 milyar lira ve kırmızı et üretim değeri 30.9 milyar lira oldu.