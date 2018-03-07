(yeniden) Girişimci kadınlar işlerini 'Hepsiburada' ile 18 kat büyüttü

İSTANBUL, ()-TÜRKİYE’NİN lider e-ticaret platformu, geçtiğimiz yıl başlattığı 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programıyla teknoloji gücünü toplumsal gelişimin teminatı olan kadınlar için seferber ediyor. Programa katılan girişimci kadınlar e-ticarette işini kurarken ya da büyütürken Hepsiburada’nın teknoloji ve pazarlama gücünden yararlanıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir değerlendirme yapan Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş, “Biz, kadının ekonomiye katılmadığı bir toplumun büyümesinin mümkün olmayacağına inanıyoruz. Bu sebeple, Hepsiburada olarak hayata geçirdiğimiz 'Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü' programı kapsamında, Türkiye genelinde girişimciliği teşvik ediyor ve binlerce kadın girişimcinin özel imkânlarla kendi işlerini e-ticarette kurmasına, büyütmesine destek oluyoruz. Şimdiye kadar program, Türkiye genelinde bir yıldan az bir sürede, 64 ildeki girişimci kadına teknoloji gücünü ulaştırmayı başardı.” diye konuştu.

"TEKNOLOJİNİN AVANTAJINI KULLANAN KADINLAR İŞLERİNİ 18 KAT BÜYÜTTÜ"

Aktaş’ın verdiği bilgiye göre, program kapsamında Hepsiburada teknolojisinin avantajlarından yararlanan kadınlar, işlerini 18 kat büyüttü.Hepsiburada iş ortakları içinde program öncesi kadın oranının yüzde 6 olduğunu, ancak Pazar Yeri modelinde yeni mağaza açan girişimci kadınların oranın yüzde 30’a çıktığını belirten Duygu Aktaş, “Her geçen gün girişimci kadın ailemiz daha da büyüyor, daha fazla kar elde ediyor, Türkiye ekonomisi kadınıyla erkeğiyle birlikte yükseliyor” dedi.

Girişimci kadınlar Hepsiburada’da, 30 farklı kategoride satışa yapabiliyor. Girişimci kadınların en çok satış yaptığı kategoriler arasında Anne & Bebek, Kişisel Bakım, Ev Dekorasyonu, Mobilya, Moda & Tasarım, Doğal & Organik Gıdalar yer alıyor.

"KADINLAR GÜÇLENİRSE TÜRKİYE DE GÜÇLENİR"

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret portalı Hepsiburada'dan yapılan açıklamada kadının ekonomiye katkıları hakkında "WomenMatter Türkiye 2016 Türkiye’nin Potansiyeli: Kadının İş Dünyasındaki Yeri" başlıklı araştırmasını paylaştı. Kaynak gösterilen araştırma şöyle:

"Kadının iş gücüne katılımındaki yetersizlik, Türkiye'nin en önemli yapısal sorunlarından birini oluşturuyor. Kadının iş gücüne katılım oranı, son yıllarda kadın istihdamına yönelik teşviklerle bir nebze yükselmiş olmasına rağmen, 2015 yılı TÜİK Hane Halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre halen yüzde 31,5 düzeyinde bulunuyor. Bu veri, iş gücü dışında kalan 20 milyon civarında kadın olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye bu rakamla OECD içinde işgücüne katılım oranı en düşük olan ülke konumunda. Oysa yapılan araştırmalar, kadınların iş gücüne katılımını destekleyecek güçlü politikalarla Türkiye’nin, GSYİH'sini 2025’te yaklaşık yüzde 20 artırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. "

Hepsiburada'nın açıklamasında "Kadının kendi ayakları üzerinde durması, aile ve toplum nezdindeki olumlu bir etki yaratırken, önemli bir kaynağın ekonomiye kazandırılması işsizliğin azalması ve girişimciliğin artması anlamında ciddi katkılar sağlıyor. Hepsiburada’nın desteğini arkasına alan girişimci kadınlar e-ticarette büyürken Türkiye de kadınların ekonomiye katılmasıyla daha da güçleniyor" denildi.

AYLIK 95 MİLYON ZİYARETÇİSİ VAR

Türkiye’nin lider e-ticaret markası Hepsiburada, 36 farklı kategoride, 14 milyon ürün çeşidiyle (SKU) aylık 95 milyon ziyaretçinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için çalışmaktadır. Gebze’de 100 bin metrekare depolama alanıyla e-ticaretin en büyük operasyon merkezlerinden birine sahip olan Hepsiburada, üstün teknolojiye sahip altyapısıyla Türkiye’de e-ticaretin gelişimine ve dijital dönüşüme katkı sağlamaktadır. Şimdiye dek 3 kez Türkiye’nin en sevilen e-ticaret markası (Lovemark) seçilen Hepsiburada, Türkiye’nin değil Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun da en büyük e-ticaret platformudur.

(FOTOĞRAF)