(yeniden) 'Discover Samsung' işe alım programı başladı

İSTANBUL, () - Samsung, gençleri bünyesine katmak için sürdürdüğü işe alım programı 'Discover Samsung'un 4’üncü dönemini başlatıyor. Şirket, kariyerine ilk ve en önemli adımı atacak yeteneklere 'Bize katıl, geleceği birlikte şekillendirelim' diyor.

Samsung Electronics, 'Yapamayacağını yap' vizyonuyla, ilki 2015 yılında gerçekleşen işe alım programı 'Discover Samsung'un 4’üncü dönemini başlatıyor. 2 Nisan 2018 tarihine kadar başvuruların alınacağı programa, üniversitelerin 4'üncü sınıfı ve yüksek lisans son sınıfta okuyan 2018 yılı Haziran döneminde mezun olabilecek adaylar başvuru yapabilecek.

Programa www.discoversamsung.net linkinden başvuru yapan gençler, online ortamda katılacakları 19 Mart ve 5 Nisan tarihli sınavlar ile ilk aşamayı tamamlayacak. Genç yetenekler, 27 Nisan tarihindeki ikinci aşamada ise Samsung’u tanıyıp yöneticilerle tanışacakları bir gün geçirecekler.

27 Nisan ile 18 Mart tarihleri arasındaki bir sonraki aşamada da Samsung yöneticileri mentörlüğünde projelerini geliştirecekler. 18 Mayıs’taki finalde ise projelerini Samsung üst düzey yöneticilerine sunacak olan gençler, ödül olarak Samsung’da işe başlama şansı yakalayacaklar.

Samsung Electronics İnsan Kaynakları Direktörü Meriç Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, programın genç yeteneklere iş hayatına başlarken ihtiyaç duydukları rehberliği, deneyimi ve ilhamı sunduğunu belirterek, “Samsung Electronics olarak, ‘Discover Samsung’ ile gençleri iş hayatına başlarken geleceği şekillendirecekleri bir keşif yolculuğuna davet ediyoruz. Geleceği tasarlamak ve ilham vermek ise, tutku ile çok çalışmayı gerektiriyor. ‘Discover Samsung’ programını bu cesarete ve yeteneğe sahip genç yetenekler için tasarladık” dedi.

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