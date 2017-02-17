Yeni şirket kuruluşları Ocak’ta yüzde 28.89 arttı

İstanbul, 17 Şubat () – Yeni şirket kuruluşları, Ocak ayında, Aralık ayına göre yüzde 28.89 artışla 11 bin 451 düzeyine yükseldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerine göre yeni kurulan şirketlerden 6 bin 210’unu anonim ve limited şirketler, 65’ini kooperatifler ve 5 bin 176’sını da küçük şirketler (Gerçek kişi ticari işletmesi) oluşturdu. Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 28.89 artış olurken, kooperatif sayısında yüzde 2.99 ve küçük şirket sayısı da yüzde 1.58 azaldı. Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 11.31, kooperatif sayısı yüzde 30.67 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 31.14 arttı. Kapanan şirket sayısı geçen 2016 Ocak ayına göre yüzde 0.73 arttı 2017 yılı Ocak ayında, 2016 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 9.14 azalırken, kurulan kooperatif sayısı yüzde 10.17 ve kurulan küçük şirket sayısı yüzde 7.81 arttı. 2017 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 0.73, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 5.64 oranında artarken, kapanan kooperatif sayısı yüzde 19.01 azaldı. 2017 yılı Ocak ayında kurulan toplam 6 bin 275 şirket ve kooperatifin yüzde 82.63’ü limited şirket, yüzde 16.32’si anonim şirket, yüzde 1.04’ü de kooperatiften oluştu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37.16’sı İstanbul, yüzde 10.82’si Ankara, yüzde 6.71’i İzmir’de kuruldu. Kurulan şirketlerin sermaye toplamı 2017 Ocak ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 73.08 oranında arttı. Ocak ayında kurulan 5 bin 185 limited şirketin sermayesi, toplam sermayenin yüzde 34.52’ini, bin 24 anonim şirket ise yüzde 65.48’ni oluşturuyor. 2017 Ocak ayında 2 bin 29 şirket ve kooperatif ile bin 963 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu. 2017 Ocak ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 2 bin 29’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 85’si inşaat, 928’si imalat sektöründe faaliyet gösteriyor. 2017 Ocak ayında kurulan küçük şirketlerin bin 963’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 48’i inşaat, 778’i imalat sektöründe faaliyet gösteriyor. Kapanan şirketlerin türleri Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 675’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 394’ü inşaat, 288’i imalat, sektöründe çalışıyordu. Bu ay kapanan küçük şirketlerin bin 238’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 520’si inşaat, 290’ı imalat sektöründe faaliyet gösteriyordu. 2017 Ocak ayında kurulan 65 kooperatifin 30’u konut Yapı Kooperatifi, 9’u Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 5’i İşletme Kooperatifi olarak kuruldu. 2017 Ocak ayında 359 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu 2017 Ocak ayında kurulan 359 yabancı ortak sermayeli şirket içinde, 143 adet Suriye, 24 adet İran ve 22 adet Irak ortaklı şirketler ilk üç sırayı aldı. 2016 Ocak ayında 466 adet yabancı ortak sermayeli şirket kurulmuştu. Kurulan 359 yabancı ortak sermayeli şirketin 29’u anonim, 330’u limited şirket sıfatını taşıyor. Bu şirketlerin 47’si belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 28’i ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı ve 19’u gayrimenkul acenteleri sektöründe kuruldu. Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 83.59’u yabancı sermayeli ortak payı oluşturuyor. (Tablo)