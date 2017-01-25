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Yeni enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığı düştü, tütün-alkolün ağırlığı arttı-TÜİK

İstanbul, 25 Ocak () - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon hesaplamasında kullandığı sepetteki "gıda ürünlerinin" ağırlığı yaklaşık 2.0 puan düşürülürken, tütün ve alkollü içececeklerin ağırlığı yaklaşık...

Yeni enflasyon sepetinde gıdanın ağırlığı düştü, tütün-alkolün ağırlığı arttı-TÜİK

İstanbul, 25 Ocak () - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon hesaplamasında kullandığı sepetteki "gıda ürünlerinin" ağırlığı yaklaşık 2.0 puan düşürülürken, tütün ve alkollü içececeklerin ağırlığı yaklaşık 1.0 puan artırıldı. TÜİK Başkan Vekili Mehmet Aktaş, enflasyon hesaplamalarında kullanılan sepetin kompozisyonunda yapılan değişikliklere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Aktaş'ın verdiği ve TÜİK internet sitesinde yer alan bilgilere göre yeni enflasyon sepetinde;
- gıda ve alkolsüz içecekler kaleminin ağırlığı, yüzde 23.68'den yüzde 21.77'e düşürüldü
- alkollü içecekler ve tütün kaleminin ağırlığı, yüzde 4.98'den yüzde 5.87'e çıkarıldı
- giyim ve ayakkabı kaleminin ağırlığı, yüzde 7.43'ten yüzde 7.33'e düşürüldü
- konut kaleminin ağırlığı yüzde yüzde 15.93'ten yüzde 14.85'e düşürüldü
- ulaştırma kaleminin ağırlığı, yüzde 14.31'den yüzde 16.31'e çıkarıldı Aktaş'ın verdiği bilgilere göre, TÜFE hesaplamalarında 2017 Ocak itibariyle mevsimsel ürünlerin her ay farklı bir ağırlığa sahip olduğu yöntem yerine AB'nin önerdiği yöntem kullanılacak. Buna göre her ürünün yıl boyunca ve bütün aylarda aynı ağırlığa sahip olduğu sabit ağırlık yöntemi kullanılacak. Sabit ağırlık sisteminde her ürün ve üst gruplar için ağırlıklar yıl boyunca sabit olacak. (Tablo)  

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