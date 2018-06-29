Yaz yolculukları lastik taleplerini 3 kat artırdı

E-ticaret platformu Hepsiburada, Türkiye’nin otomotiv ve motosiklet alışveriş tercihlerini araştırdı. Verilere göre, bu yaz döneminde yolculuklara hazırlananlar 3 kat daha fazla yaz lastiği aldı.

Yaz sıcaklarının arttığı bugünlerde yaz lastiğine geçilmesi gerektiğine dikkat çeken Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Zorlu kış koşullarına göre tasarlanan ve üretilen kış lastiklerinin, fren ve yol tutuş gibi sürüş emniyeti açısından kritik olan performanslarında yaz döneminde düşüş yaşanabiliyor. Bu elbette lastiğin performansına ve yakıt tüketimine de olumsuz etki ediyor. Son yıllarda bu konuda yapılan iletişimin meyvelerini verdiğini ve bu konudaki bilinçlenmenin giderek artığını Hepsiburada’da yaz lastiklerine gösterilen ilgiden anlayabiliyoruz. Örneğin; Hepsiburada’dan yaz lastiği almayı tercih edenlerin oranı bu dönemde 3 kat artış gösterdi. İlerleyen aylarda da benzer eğilim devam etti” diye konuştu.

OTOMOBİL AKSESUARI VE MOTOSİKLET KATEGORİSİNE EN ÇOK 25-35 YAŞ GRUBU İLGİ GÖSTERİYOR

Erturan ayrıca; otomobil aksesuarı ve motosiklet kategorisine olan ilginin en çok 25-35 yaş grubundan geldiğini, il sıralamasının ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Tekirdağ, Muğla, Konya ve Balıkesir şeklinde gerçekleştiğini aktardı. En fazla tercih edilen ürünlerin de oto aksesuarları, lastikler ve ses/görüntü sistemleri olduğunu vurguladı. Talebin her geçen gün yoğunlaştığı oto aksesuarlarının en fazla rağbet gören ürünlerinin navigasyon cihazı, telefon ve koltuk arkası tablet tutucusu, oto şarjı, güneş perdesi, koltuk kılıfı ve paspas olduğunu belirtti.

"MOTOSİKLET KATEGORİSİNDE ERKEKLER KADINLARDAN 10 KAT DAHA FAZLA ALIŞVERİŞ YAPIYOR"

Hepsiburada'da motosiklet tutkunları için scooter’dan elektrikli motosiklete, Touring’ten ATV’ye kadar geniş bir ürün yelpazesi olduğunu ifade eden Erturan, "Güvenli bir motor sürüşü için ihtiyaç duyulan kask, mont, pantolon, eldiven, çanta, aksiyon kamera, aksesuar, termal giyim, yedek parça ve bakım ürünlerine de Hepsiburada’dan kolayca ulaşılabiliyor. Listenin en çok tercih edilenleri ise; kask, tamir seti, mobil uyumlu aksesuarlar, taşıma ürünleri, jant şeritleri ve giyim ürünleri olarak öne çıkıyor. Elde ettiğimiz verilere göre, motosiklet kategorisinden en çok alışveriş yapan 25-35 yaş grubunda, erkekler kadınlardan 10 kat daha fazla" dedi.

"KASK OLMADAN OLMAZ"

Motosiklette güvenli sürüş için kaskların hayati öneme sahip olduğunu dile getiren Erturan, "Çeneden açılır kasktan vizörlü kaska, düz renkten rengarenk modellere her zevke uygun kasklar sitede motosiklet tutkunlarını bekliyor. Tarzına önem verenler için seçtikleri kaska uygun mont, pantolon ve eldiven seçenekleri de müşterilerimizle buluşuyor" dedi.

UZUN YOLDAN ÖNCE DE SONRA DA BAKIM ŞART

Motor yağının vaktinde değiştirilmediği zaman bir süre sonra özelliğini kaybettiğini belirten Erturan şöyle devam etti:

"Paslanmayı engelleyen yağ özelliğini kaybettiği için de motorun bozulmasına neden olur. Hepsiburada, uzun yola çıkmadan önce araç bakımını yaptırıp motor yağını değiştirmek isteyenlere onlarca markanın farklı özellikteki ürünüyle birlikte benzin ve dizel enjektör temizleyicilerini de sunuyor. Tatilden dönüldüğünde ise uzmanlar sürüş güvenliğini korumak ve otomobili yeni yolculuklara hazır tutmak için mutlaka iç ve dış bakımının yapılmasını öneriyor. Ayrıca araçların ömrünün uzaması için araçlara özel olarak üretilmiş temizleme spreyleri, kurulama havluları, yıkama süngerleri ve pas sökücüler tercih edilmesi gerektiği de vurgulanıyor. Araçların sert ve aşındırıcı temizlik malzemeleriyle bastırılarak temizlenmemesi, yağ ve katkı maddelerinin önerilen miktarlarda kullanılması ve takviyesine dikkat edilmesi de önem verilmesi gereken konulardan."

YOLCULUK YAPACAKLARA TÜYOLAR

Yolculuğa çıkmadan önce yapılması gerekenler hakkında önerilerde bulunan Erturan, "Aracınızın tamirat ve bakım işlerini profesyonel bir servis aracılığıyla tamamlayın. Aracın lastik kontrolü yapılıp, emniyet kemeri ve iç donanımın çalışır durumda olduğu muhakkak teyit edilmeli. Aracın içinde yangın söndürücü, reflektör, fosforlu yelek, ilk yardım çantası, yedek lastik gibi güvenlik malzemelerinin bulunduğundan emin olunmalı. Aracın lastiklerinin yolculuğa çıkılacak sezona uygun olduğu teyit edilmeli. Patlak yol alabilen lastikler (RF), özellikle uzun yolculuklar için lastik değiştirme zahmetinden araç sahiplerini kurtaracaktır. Bu lastikler bir patlama halinde daha uzun süre sürüş imkanı tanıdığı için, orijinal lastik değişiminin bir profesyonel tarafından yapılmasına zaman tanır. Cam suyu, silecek ve silecek süpürgelerinin kontrol edilmesi, aracın iç ve dış temizliğinin yapılması da sağlıklı ve konforlu bir yolculuk için kontrol edilmesi gerekenler arasında" diyerek sözlerini noktaladı.