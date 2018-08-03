 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akar'dan ABD'ye tepki: Kabul etmiyoruz, korkmuyoruz!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Karşılıksız kalmayacak
FED faizleri sabit tuttu
FED faizleri sabit tuttu
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Amerika'dan skandal 'yaptırım' açıklaması
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu
Artvin'de fırtına çatıları uçurdu

Yaz sıcakları klima satışlarını artırdı

İSTANBUL, () - Media Markt’ın verilerine göre klima kategorisinde geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl adet bazında yüzde 16’lık bir büyüme yaşandı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcakları klima talebini doğrudan etkiledi. Media...

Yaz sıcakları klima satışlarını artırdı

İSTANBUL, () - Media Markt’ın verilerine göre klima kategorisinde geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl adet bazında yüzde 16’lık bir büyüme yaşandı.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcakları klima talebini doğrudan etkiledi. Media Markt’ın verilerine göre klima kategorisinde geçtiğimiz yıla kıyasla bu yıl adet bazında yüzde 16’lık bir büyüme yaşandı.

Artan klima ve vantilatör satışıyla ilgili açıklama yapan Media Markt Türkiye Satın almadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Kocabaş, “Yaz sıcakları ve nemden bunalanlara, geniş ürün gamıyla farklı klima seçenekleri sunuyoruz.Klimalar artık yalnızca yaz aylarında serinlemek için değil, kış aylarında da ısıtma özellikleri nedeniyle tercih ediliyorlar” dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar