"Yatırımların devamı için faiz indirimi şart"

İstanbul, 19 Temmuz () – Takım tezgahları üreticisi Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, sektörde yatırımların devamı için "faiz indiriminin şart" olduğunu söyledi ve faizlerin "yüzde 15 - 17 bandına çekilmesi"ni istedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen günlerde açıkladığı verilere göre; sanayi üretimi Mayıs ayında, aylık bazda yüzde 1.3 artarken, yıllık bazda yüzde 1.3 azaldı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde bir açıklama yapan Aydoğdu, sektördeki yatırımlar için ticari kredi faizlerinde indirimlerin olması gerektiğinin altını çizdi ve ekledi:

"Türkiye olarak yatırım faizlerine baktığınızda dünyanın en pahalı faizini kullanan ülkelerden bir tanesiyiz. Yatırımı çekebilmeniz için yatırım ortamını elverişli hale getirmeniz lazım. Faiz oranı da bunlardan en önemlisi. Ekonomik daralmanın en fazla olduğu dönemlerde Türk lirasında yüzde 40’lara yakın faizler vardı. Şu anda yüzde 25’ler civarına düştü. Ancak böyle bir karlılık olmadığı için herhangi bir yatırımı kimse düşünmüyor. Bizim görüşümüz; faiz oranlarının yüzde 15-17 bandına çekilmesi."

Faiz indirimi sonrası "özellikle otomotiv sektöründe proje bazlı işlerin artacağına" inandıklarını vurgulayan Aydoğdu, "Dolayısıyla herhangi bir projenin hayata geçirilmesi ihracata da yansıyacaktır" dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Ancak yüksek faiz oranlarıyla bu şekilde yatırım yapmak günümüz şartlarında pek mümkün olmadığı için projeler genelde başka ülkelerde hayata geçiriliyor. Bu noktada sektörün önemli temsilcisi Tezmaksan olarak elimizi taşın altına koymayı planladık; ve Türkiye’de olmayan bir finansman modeli geliştirdik.

"Teknolojik Kiralama Modeli diyoruz buna. Aynı araç kiralar gibi yatırım yapacak olan firma, alacağı proje süresi içerisinde, makinanın olası oluşabilecek arızaları karşısında servis maliyetleri dahil olmak üzere tamamını marka olarak biz üstleniyoruz.

"Onlar sadece üretimine odaklanıyorlar. Kiraladığı süre boyunca bize sadece kira bedelini ödüyorlar. Herhangi ekstra sürpriz çıkmıyor.

"Kira bitiminde eğer işleri devam ediyorsa, ödedikleri kiranın yarı fiyatına tekrar kiraya devam edebiliyorlar. Ve en önemlisi firmalarımız ödedikleri kira bedelinin tamamını gider olarak gösterebiliyorlar ve bilançoya çok olumlu katkısı var." (Fotoğraflı)