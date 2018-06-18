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Yatırımlara Mayıs'ta 713 teşvik belgesi verildi, 67 belge iptal edildi

İstanbul, 18 Haziran () - Mayıs ayında toplam 11.4 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 713 yatırıma çeşitli vergi istisnaları tanıyan teşvik belgesi verilirken, toplam 472 milyan lira yatırım tutarına sahip 67 belge de iptal edildi. Resmi...

Yatırımlara Mayıs'ta 713 teşvik belgesi verildi, 67 belge iptal edildi

İstanbul, 18 Haziran () - Mayıs ayında toplam 11.4 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip 713 yatırıma çeşitli vergi istisnaları tanıyan teşvik belgesi verilirken, toplam 472 milyan lira yatırım tutarına sahip 67 belge de iptal edildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin tebliğe göre, yatırım teşvik belgesi alan projelerin; 40'ı tarım, 24'ü madencilik, 406'sı imalat, 50'si enerji, 193'ü ise hizmet sektöründeki yatırımlardan oluşuyor.
Mayıs ayında teşvik belgesi verilen projelerin ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 1.02 milyar dolar olarak belirlendi.
Öngörülen istihdam ise 30 bin 205 olarak tahmin ediliyor. Teşvik belgesi iptal edilen yatırımlarda ise toplam 4 bin 143 kişilik istihdam öngörülüyordu.

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