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Yatırım Uzmanı Enes Su: En iyi ve risksiz yatırım şekli gayrimenkuldür

YATIRIM dünyasında aktif şekilde yer alan insanların her geçen gün arttığına dikkat çeken Yatırım Uzmanı Enes Su, en uygun yatırım aracının gayrimenkul olduğunu belirtti. Yatırım yapmak isteyen insanlara tüyolar veren Yatırım Uzmanı...

Yatırım Uzmanı Enes Su: En iyi ve risksiz yatırım şekli gayrimenkuldür
YATIRIM dünyasında aktif şekilde yer alan insanların her geçen gün arttığına dikkat çeken Yatırım Uzmanı Enes Su, en uygun yatırım aracının gayrimenkul olduğunu belirtti.

Yatırım yapmak isteyen insanlara tüyolar veren Yatırım Uzmanı Enes Su, birçok insanın elinde bulunan bir miktar sermaye ile nasıl yatırım yapacağını düşündüğünü aktararak en iyi ve risksiz yatırım şeklinin gayrimenkul olduğunu söyledi.

Son yıllarda bir çok yeni yatırım şeklinin piyasalarda boy göstermesiyle yatırımcıların kafasının bir hayli karıştığını ifade eden Su, "Altın, döviz, borsa, para piyasaları, gibi bir çok seçeneğin olduğu yatırım dünyasında Türkiye'de en çok yatırımın gayrimenkul üzerine yapıldığı bir aşikardır.İnsanlar, bilmediği ve anlamadığı bir alana yatırım yapmaktan çekinirler çünkü Türkiye riski pek sevmez. Yatırım yapacağı piyasayı iyi bilmek ister, bu yüzden de en çok yatırım emlak ve gayrimenkul piyasasına yapılmaktadır. Türkiye'de de zaten 'Gayrimenkul Zengini' diye bir tanımlama vardır" dedi.

Gayrimenkul yatırımının doğru bir şekilde yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Su, bu sayede kazanç elde edildiğini ve bunun için çok iyi araştırma ile yapılmasının gerektiğini dile getirdi.

(FOTOĞRAF)

 

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