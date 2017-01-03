Yatırım Finansman’ın Yeni Genel Müdürü Ömer Eryılmaz

İstanbul, 3 Ocak () - Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük görevine TSKB’de Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ömer Eryılmaz atandı. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Şeniz Yarcan’ın 1 Ocak itibariyle emekli olmasının ardından bu göreve atanan Ömer Eryılmaz, 1986 yılında Sınai Kalkınma Bankası’nda profesyonel iş hayatına başladı. Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası (TSKB) tarafından 29 Aralık 2016 tarihinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan konu ile ilgili açıklamada ise, “Bankamız Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ömer Eryılmaz’ın 01.01.2017 tarihinden itibaren gerekli yasal prosedürler tamamlandıktan sonra iştiraklerimizden Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir” denildi. 2016’da 40. Yılını kutlayan Türkiye'nin ilk aracı kurumu Yatırım Finansman Menkul Değerler, Türkiye genelinde önemli merkezlerdeki 9 şubesiyle bireysel ve kurumsal yatırımcılara sermaye piyasası alanında aracılık hizmetleri sunuyor. Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın iştiraki olan Yatırım Finansman, 2016 yılında teknolojiye yaptığı yatırımlarla dijital platformlarda sektörün öncülerinden biri olarak faaliyetlerine devam ediyor. 1964 yılında Giresun’da doğan Ömer Eryılmaz, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.