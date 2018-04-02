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Yassıbağ Barajı ile 5 bin 180 dönüm arazi suya kavuşacak

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yapımı devam eden Yassıbağ Barajı'nın faaliyete geçmesiyle 5 bin 180 dönüm tarım arazisi suya kavuşacak. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü tarafından...

Yassıbağ Barajı ile 5 bin 180 dönüm arazi suya kavuşacak
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yapımı devam eden Yassıbağ Barajı'nın faaliyete geçmesiyle 5 bin 180 dönüm tarım arazisi suya kavuşacak.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü tarafından inşa edilen Bayramiç Yassıbağ Barajı’nda çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor. Temelden 40.8 metre yüksekliğe sahip olacak barajın inşaatında şu ana kadar yüzde 94 fiziki gerçekleşme sağlandı. Bu yıl içinde tamamlanması planlanan baraj ile 5 bin 180 dönüm tarım arazisinin suya kavuşturulması hedefleniyor.
BARAJ İÇİN 19 MİLYON TL HARCAMA YAPILACAK
Ülkenin birçok yerinde baraj ve gölet inşaatlarının aralıksız sürdüğünü belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Çanakkale’de de şantiyelerimiz büyük bir hızla çalışmalarına devam ediyor. Yüzde 94 fiziki gerçekleşme sağlanan Yassıbağ Barajı için 19 milyon TL tutarında harcama yapacağız. 5 bin 180 dekar zirai araziye su temin edecek olan tesis ile ülke ekonomisine yılda 6 milyon TL katkıda bulunacağız" dedi.

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