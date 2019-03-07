YASED/Sargın: Ekonomik kalkınma kadına yapılacak yatırımdan geçiyor

İstanbul, 7 Mart () - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, sürdürülebilir büyüme ve refah artışının kadınların iş hayatına daha etkin katılımı ile sağlanabileceğini vurguladı.

YASED, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yayınladığı mesajında kadının iş hayatı ve toplum içinde güçlenmesinin, Türkiye’nin geleceği için önemli olduğuna dikkat çekilirken, YASED Başkanı Sargın, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kadınların eğitim imkanlarından daha fazla yararlanması ve iş hayatına daha aktif katılım sağlaması sadece toplumsal cinsiyet eşitliği için değil, ekonomik ve demokratik gelişim için de çok önemlidir. Kadınlara çalışma hayatında eşit fırsatlar sunulması, Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasına, hane halkı gelirinin yükselmesine ve yoksulluğun azaltılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

“Cinsiyet eşitliğini hayatın her alanında sağlamak ülkemizin sosyo-ekonomik geleceği açısından vazgeçilmez öneme sahiptir. Bu nedenle kadınların eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımını teşvik edecek ve sürdürülebilir kılacak uygulamaların hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyoruz.”

Kadın istihdamı toplumsal zorunluluk

Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen erkeklerin istihdam oranının kadınlara göre 2.5 kat fazla olduğuna dikkat çeken Sargın, kadınların iş hayatına dahil edilmesinin, içinde bulunulan dönemde önemli bir hedef haline gelen istihdam artışının yakalanabilmesi için bir zorunluluk olduğunu söyledi. Bu konuda Ekonomik Kalkınma ve İş-birliği Örgütü’nün (OECD) verilerine değinerek Sargın, Türkiye’nin kadın iş gücü katılım oranını güçlü, istikrarlı ve odaklı politikalarla yüzde 34’lerden OECD ortalaması olan yüzde 64’e yükselttiğinde, Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nı 2025 yılında yüzde 20 oranında artırabileceğini vurguladı.

İş dünyasında kadınların temsil gücü artmalı

YASED üyesi uluslararası şirketlerin kadın istihdamı üzerine çok çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Sargın, YASED İstihdam ve Eğitim Çalışma Grubu bünyesinde kadın istihdamına yönelik faaliyetler gerçekleştirildiğini söyledi:

“Geçtiğimiz dönemde üye şirketlerimizin de katkıları ile hazırladığımız ‘Kadınların Üst Yönetimde Temsilinin Arttırılmasına Yönelik Uygulamalar ve Öneriler’ raporumuzda da yer verdiğimiz gibi Dünya Ekonomik Forumu’nun tahminlerine göre kadınların işgücüne katılım oranındaki yüzde 1.0’lik artış küresel GSYH’yi 80 milyar dolar arttırıyor.

“Her bakımdan daha gelişmiş bir Türkiye için kadın ve erkeğin fırsat eşitliğine sahip olması, birlikte üretmesi şart. Bunun için de kadınların eğitim hayatından itibaren eşit haklara sahip olarak iş hayatının her alanına ve ekosisteme dahil olmasının önemini her platformda vurguluyoruz.

“Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve küresel rekabetçiliğinde nitelikli insan kaynağı en önemli unsurlardan biridir. Bu hedefe yönelik olarak kadınlarımızın işgücüne aktif ve artan ölçüde katılımı büyük önem taşımaktadır.” (Fotoğralfı)