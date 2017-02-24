YASED’in yeni yönetim kurulu belirlendi

İstanbul, 24 Şubat () - Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Şubat 2015’ten bu yana yürüttüğü Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

YASED’in bugün düzenlenen genel kurulunda yeni Yönetim Kurulu’nun diğer üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Ahmet Ümit Danışman, Aslı Başgöz, Aylin Somersan Coqui, Ayşem Sargın, Burak Aydın, Canan Özsoy, Ebru Özdemir, Emin Fadıllıoğlu, Felix Allemann, Harm Goossens, Hasan Alp Alemdar, Haydar Yenigün, Meral Eredenk, Murat Kansu, Serkan Kartal, Sinan Şahinbaş, Steven Young, Tankut Turnaoğlu ve Ziya Erdem.

Genel Kurul toplantısının açılışında Türkiye’deki yatırım ortamını değerlendiren bir konuşma yapan YASED Başkanı Ahmet Erdem, “YASED üyesi uluslararası şirketler; istihdam yaratarak, dünyanın dört bir tarafına Türkiye’den ihracat yaparak, yeni teknolojilerin ve Ar-Ge çalışmalarının ülkemizdeki katma değeri yükseltmesine öncülük ederek Türkiye ekonomisinin uluslararası rekabet gücünü artırmakta, ülkemizin refah seviyesinin yükselmesine katkı sağlamaktadır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

“YASED’in 35. Genel Kurulu’nu 19 Şubat 2016 tarihinde yapmıştık. Çok uzak olmayan bir tarih; ancak o günden bu yana gerek dünyada, gerek bölgemizde ve gerekse ülkemizde birçok önemli gelişme oldu. Özellikle 15 Temmuz gecesi meydana gelen hain girişimden sonra Türkiye’ye, çalışanlarımıza ve hissedarlarımıza karşı olan sorumluluklarımız çerçevesinde işlerimizin, yatırımlarımızın devamını sağladık, ülkemizin yurtdışında yanlış algılarla tanınmaması için pek çok paylaşımda bulunduk. Yatırımcı güveninin desteklenmesi amacıyla inisiyatif üstlendik. Kamu ile üyelerimiz arasında köprü olmaya büyük önem verdik.”