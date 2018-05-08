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YASED/Erdem: Türkiye’nin AB üyeliği her iki tarafın ortak çıkarınadır

İstanbul, 8 Mayıs () - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem 9 Mayıs Avrupa Günü’nde yayınladığı kutlama mesajında, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin karşılıklı güven ortamı yaratılarak, yapıcı bir diyalog...

YASED/Erdem: Türkiye’nin AB üyeliği her iki tarafın ortak çıkarınadır

İstanbul, 8 Mayıs () - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem 9 Mayıs Avrupa Günü’nde yayınladığı kutlama mesajında, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin karşılıklı güven ortamı yaratılarak, yapıcı bir diyalog ve Türkiye'yi AB'ye daha da yakınlaştırma hedefi ile yürütülmesinin her iki tarafın ortak çıkarına olduğunu söyledi.
YASED Başkanı Erdem, 9 Mayıs Avrupa Günü’ne ilişkin kutlama mesajında, “İnsanlık tarihinin en önemli barış projelerinden biri olan Avrupa bütünleşmesi fikrinin atıldığı 9 Mayıs 1950 tarihli Schuman Deklarasyonu’nun yıldönümü, tüm Avrupa’da, ‘Avrupa Günü’ olarak kutlanıyor. Türkiye’nin, Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliğini destekleyen YASED olarak, tüm Avrupa yurttaşlarının Avrupa Günü’nü kutluyoruz” dedi.
Karar vericilerin Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ve siyasi iş birliğini geliştirecek yapıcı politikalar yürütmesinin ve Türkiye’nin de yapısal reformlara devam etmesinin önemine vurgu yapan Erdem, “AB – Türkiye ilişkilerinin olumlu bir şekilde devam ettirilmesi, ikili ilişkilerin Türkiye’nin AB’ye üyelik perspektifinde geliştirilmesi her iki tarafın çıkarınadır. Türkiye, AB için ekonomik, ticari, yatırım ve bölgesel güç perspektifinde vazgeçilemez stratejik bir ortaktır. AB’nin, Türkiye'nin tam üyelik hedefini destekleyen bir politika izlemesi halinde oluşacak güven ortamı, Türkiye’nin AB müktesebatına uyumunu hızlandıracak ve üyelik hedefine ulaşılmasını sağlayacaktır ” diye ekledi. (Fotoğraflı)

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