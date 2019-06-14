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YASED/ Sargın: Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi oluşturulmalı

İstanbul, 14 Haziran () – Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlarının 2018 yılında yüzde 13 artışla 13 milyar dolara yükselerek Batı Asya Bölgesinde en çok doğrudan yabancı yatırımı çeken ülke olmasını değerlendiren Uluslararası...

YASED/ Sargın: Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi oluşturulmalı

İstanbul, 14 Haziran () – Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlarının 2018 yılında yüzde 13 artışla 13 milyar dolara yükselerek Batı Asya Bölgesinde en çok doğrudan yabancı yatırımı çeken ülke olmasını değerlendiren Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, “Ülkemizin küresel Uluslarası Doğrudan Yatırımlardan hak ettiği payı alabilmesi için yatırım rekabetçiliği odaklı bir Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisinin oluşturulmasını önemli buluyoruz” dedi.
Birleşmiş Milletler Dünya Yatırım Raporu’nu değerlendiren Sargın, Türkiye’nin büyük ve dinamik iç pazarı, genç nüfusu, gelişmiş girişimcilik becerileri, küresel değişikliklere uyum becerisi ve bölgesel pazarlara kolay erişim imkânı sağlayan stratejik konumu ile uluslararası doğrudan yatırımcılar için önemli bir yatırım destinasyonu olma özelliğini koruduğunu belirtti.
Sargın, Türkiye’nin dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme hedefine ulaşması için, küresel ölçekte uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı yüzde 1.0’lik payı arttırması gerektiğine işaret etti ve ekledi:
“Bugünün her zamankinden zorlu küresel rekabet koşullarında Türkiye’nin hedeflenen ölçüde yatırım çekebilmesi için, bir yandan mevcut yatırımlar için doğru yatırım ortamını oluşturmalı ve korumalı, diğer yandan uzun vadeli kalkınma hedeflerine yönelik olarak geleceğin dünyasında da Türkiye’yi cazip kılacak nitelikteki yatırımları çekmek üzere uygun zemini hazırlamalıyız.” (Fotoğraflı)

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