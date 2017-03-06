YASED: Kadınlar üst yönetimde yer aldığında verimlilik artıyor

İstanbul, 6 Mart () - Tüm kadınların ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan YASED, sürdürülebilir büyüme ve refah artışının temel gerekliliklerinden birinin kadın istihdamı olduğunu vurguladı. Uluslararası Yatırımcılar Derneği – YASED’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin refah seviyesinin artmasında kadınların oynadığı rol vurgulanırken kadın istihdamının ve kadınların şirketlerin üst yönetiminde temsilinin önemine dikkat çekildi. Tüm kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nün kutlandığı açıklamada, YASED Başkanı Ahmet Erdem”in mesajına yer verildi. Kadınların iş hayatına katılmalarını sağlamanın Türkiye’nin refah seviyesini artırabilmek için çok önemli olduğuna değinen Erdem, şöyle dedi: “Çok önemli bir potansiyel taşıyan kadınların iş hayatına katılmalarını sağlamak ülkemizin refah seviyesini artırabilmemiz ve özellikle içinde bulunduğumuz dönemde çok önemli bir ülke hedefi haline gelen istihdam artışını yakalayabilmemiz için bir zorunluluktur. Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısını kadınlar oluşturmasına rağmen erkeklerin istihdam oranı kadınlara göre 2.5 kat fazladır. Oysa kadınlarımızın iş hayatında yer almaları, sadece toplumsal cinsiyet eşitliliğinin sağlanması ve demokrasi açısından değil, dünya ekonomisinin büyümesi, ekonomik dayanıklılığın artması, hane halkı gelirinin yükselmesi ve yoksulluğun azaltılması açılarından da önem arz ediyor.” Erdem, araştırmaların kadın erkek çalışan oranının yakın olduğu kurumların finansal performanslarının ve verimliliklerinin sektör ortalamalarının üzerinde gerçekleşme oranının yüzde 15 olduğunu gösterdiğine dikkat çekti. YASED’in yayınladığı “Kadınların Üst Yönetimde Temsilinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar ve Öneriler” raporunda da yer verildiği gibi, Dünya Ekonomik Forumu’nun tahminlerine göre, kadınların işgücüne katılım oranındaki yüzde 1’lik artışın küresel GSYH’yı 80 milyar dolar arttırmak anlamına geldiğini dile getiren Erdem şöyle dedi: “Ekonomimizin sürdürülebilir bir şekilde büyüyebilmesi, sosyal ve kültürel hayatın zenginleşmesi ve bu sayede refah seviyemizin artması, kadın istihdamını artırmamıza derinden bağlıdır. Kadınların iş gücüne katılımının artması ülkemizin, sahip olduğu insan kaynağı potansiyelinin tam olarak ortaya çıkmasını ve üretkenliğin artmasını sağlayacaktır; çünkü kadınlarımız iş dünyasına ve sosyo-kültürel hayata zenginlik katıyor ve bu zenginlik, refahın temelini oluşturuyor.” Kadın istihdamı için yol haritası YASED üyesi uluslararası şirketlerin kadın istihdamı üzerine çok çeşitli çalışmalar yürüttüğüne, ayrıca YASED çatısı altında kurulan Kadın Çalışma Grubu’nun yaklaşık 1 yıldır faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Erdem, “YASED üyesi uluslararası şirketler olarak, iş dünyasında çeşitlilik ve kadınların işgücüne katılarak üst yönetim pozisyonlarına yükselmelerinin önündeki engellerin kaldırılması için en iyi küresel uygulamalarımızın Türk iş dünyasına her fırsatta tanıtılmasını ve başta farkındalık yaratma olmak üzere öneriler geliştirerek iyileştirmelere katkı sağlamayı hedeflemekteyiz” dedi ve ekledi: “Yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki çalışan kadınlara kreş desteği, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı yaratan davranış ve uygulamaların önüne geçilmesi, gerekli durumlarda pozitif ayrımcılık uygulamaları gibi adımlar, kadın istihdamını destekliyor. Her bakımdan daha gelişmiş bir Türkiye için kadın ve erkeğin fırsat eşitliğine sahip olması, birlikte üretmesi şart.” (Fotoğraflı)