Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gazetecilerin acı kaybı, Aydın Şentürk hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi Yurt Haberler Müdürü...
İYİ Parti seçime girebilecek mi? İşte cevabı...
İYİ Parti seçime girebilecek mi?
Erdoğan: Seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik
Erdoğan, Erken seçi tarihini açıkladı
Yolcu uçağı acil iniş yaptı, bir yolcu öldü
Yolcu uçağında dehşet saatleri

YASED: Erken seçim kararının iş ve yatırım ortamı açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz

İstanbul, 19 Nisan () - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, erken seçim kararının alınmasından sonra yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması...

YASED: Erken seçim kararının iş ve yatırım ortamı açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz

İstanbul, 19 Nisan () - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ahmet Erdem, erken seçim kararının alınmasından sonra yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılması kararının iş ve yatırım ortamı açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz. Seçim tarihinin netleşmiş olması, iş dünyasının bu konuda algıladığı belirsizliği de ortadan kaldırmıştır. Alınan bu kararın ekonomi alanında devam etmekte olan reformlara odaklanılmasına katkıda bulunacağını düşünüyoruz" dedi.
2017 referandumuyla kabul edilen anayasa değişiklikleriyle, ilk defa Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin bir arada yapılacak olduğunu da vurgulayan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hem dünyanın hem ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, Türkiye olarak halen en hızlı büyüyen ülkeler arasındayız.
"Bu sonucu almamızda, içerde ve dışarda ne yaşarsak yaşayalım kararlılıkla devam ettirilen ekonomik ve yapısal reformların etkisini olduğunu görüyoruz.
"Bu gelişmeler, ekonomi politikalarımızda bir değişikliğe yol açmadan, asıl hedefimiz olan sürdürülebilir büyüme, katma değerli ve ileri teknoloji odaklı üretim, ihracat hacminin artırılması ve ülkemizin bir yatırım merkezi olarak konumlandırılması yolunda hızla ilerlememize destek verecektir.
"YASED olarak, biz de Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya, ülkemiz ekonomisine katma değer yaratmaya ve ülkemizin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz.
"Bu kararın vatana, millete hayırlı olmasını dilerim." (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314