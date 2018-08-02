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Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - TÜRKİYE'nin yaş meyve- sebze ihracatı, yılın ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 16, değerde ise yüzde 19 oranında artış göstererek, 1,27 milyar dolara yükseldi. Narenciye ihracatının...

Yaş meyve- sebze ihracatı, 1,27 milyar dolara yükseldi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - TÜRKİYE'nin yaş meyve- sebze ihracatı, yılın ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 16, değerde ise yüzde 19 oranında artış göstererek, 1,27 milyar dolara yükseldi. Narenciye ihracatının yaklaşık yüzde 78'i, Mersin merkezli Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) kanalıyla gerçekleştirildi.
Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, 2018 yılının ilk 7 ayındaki ihracat rakamlarını değerlendirdi. En çok ihraç edilen ürünlerin domates, limon, kiraz, vişne, mandarin ve portakal olduğunu belirten Sin, "İhracattaki bu artışa en çok katkıyı sağlayan alt ürün grubu; miktarda yüzde 38, değerde ise yüzde 30 oranında artış göstererek ihracatı 493,4 milyon dolara ulaşan taze meyve oldu. Temmuz ayında yapılan 104,6 milyon dolarlık yaş meyve- sebze ihracatının yaklaşık yüzde 77'sini ise yaş meyve oluşturdu. Narenciye ihracatı da miktarda yüzde 41, değerde ise yüzde 38'lik artış göstererek 411,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye için stratejik bir öneme sahip olan narenciye ihracatının yaklaşık yüzde 78'i, AKİB kanalı ile yapıldı" dedi.
'ALTERNATİF PAZAR' HEDEFİ
İhracatta yeni pazarlar bulunması gerektiğini de vurgulayan Başkan Sin, "Alternatif pazarlara ulaşabilmek gayesiyle eylül ayında yaş meyve- sebze sektörünün uluslararası önemli fuarlarından 'Asia Fruit Logistica ve World Food Moscow Fuarları'nda sektörümüzü en iyi şekilde temsil edeceğiz. Üretici ve ihracatçılar olarak ülke çıkarlarını gözettiğimiz ve bu amaç doğrultusunda birlikte hareket ettiğimiz takdirde dünya pazarındaki yerimizin hızlanan bir ivme ile yükseleceğini belirtmek isterim" diye konuştu.

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