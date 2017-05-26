Yaş çay fiyatı açıklandı: Kilosu 2.13 lira (2) - yeniden

Muhammet KAÇAR/RİZE () - GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 1 milyon üreticinin merakla beklediği 2017 yılı yaş çay taban fiyatını açıkladı. Üreticiye yaş çay için 2 lira taban fiyat ve 13 kuruş destekleme primi ile kilo başına toplam 2.13 lira ödeme yapılacak. Yaş çaya geçen yıl 1.77 lira taban fiyat, 13 kuruş da destekleme pirimi olmak üzere toplam 1.90 lira ödeme yapılmıştı.

Yeni ürün yaş çay fiyatının açıklanması nedeniyle düzenlenen törene katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çaykur Genel Müdürlük binasına gelişleri sırasında çiçeklerle karşılandı. Turkuaz halıda yürüyen Çelik ve Yazıcı, kuyruğa giren bürokratların tek tek ellerini sıktı.

Çaykur Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen 2017 yılı yaş çay kampanyası fiyat açıklama törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, AK Parti Rize Milletvekilleri Hasan Karal ve Hikmet Ayar, AK Parti Artvin Milletvekili İsrafil Kışla ile davetliler katıldı.

SÜTLÜOĞLU: ÇAY KANUN TASARISININ EN KISA ZAMANDA ÇIKMASINI BEKLİYORUZ

Törende konuşan Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, çayda yaşanan bazı olumsuzlukların ortadan kaldırılması için çay kanununa ihtiyaç olduğunu belirterek çıkarılacak kanunla çay taban fiyat uygulamasının, özel sektörü de kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Sütlüoğlu, "Çay kanun tasarısının en kısa zamanda çıkmasını bekliyoruz. Bu kanun tasarısının yasalaşması halinde çayda fiyat istikrarı, kaçak çayın önlenmesi ve diğer olumsuzluklar ortadan kalkacaktır" dedi. 37 bin dekar alanda organik çay üretimi yapıldığını hatırlatan Sütlüoğlu, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın aldığı kararla gelecek yıldan itibaren tüm bölgelerde organik çay üretimine geçilecek. Böylece bölgede bozulan ekolojik dengelerin düzelmesi ile daha sağlıklı bir çevreye kavuşmuş olacağız. Çayımızı bütün dünyaya iyi fiyatlarla satabileceğiz. Organik tarım konusunda radikal kararlar aldınız. Bunun içinde teşekkür ediyoruz. Bölge insanı sizi destekliyor. Tek tük karşı çıkanlar varsa da bölgemiz ekseriyetle bu uygulamanın hayata geçmesini istiyor."

HAYATİ YAZICI: EN ÖNEMLİ ADIM ORGANİK ÇAY ÜRETİMİNE GEÇİŞ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'da bölgenin en önemli ürünü olan çay üretimini bir markaya dönüştürme hedefi olduğunu belirterek, bunun için en önemli adımın organik çay üretimine geçiş olduğunu ifade etti. Yazıcı, "Dünyada uluslararası ilişkilerde en önemli konu gıda üretimidir. İnsanların gelir düzeyi artıkça gıdada nitelikli ürünler talep edilmekte ve organik ürünler takip edilmektedir. Mevsim ve toprak koşulları itibariyle organik çay üretimine uygun bir coğrafyadayız. Bundan ödün vermemeliyiz. Özel sektör, kamu, üretici ve tüketiciler olsun çayın bir marka haline dönüşümünü sağlamak ve kaliteli olabilmesi için organik çaya geçiş konusunda bir ortak zemin oluşturarak onun üzerinde yürümeliyiz " dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik de, ülkenin çok önemli süreçlerden geçmesine rağmen 80 milyon vatandaşa hiçbir acı reçete içirmeden ve Ankara'nın yaşadığı önemli büyük sorunları hissettirmeyen yönetim anlayışında bir ülke olduklarını ifade etti. Bakan Faruk Çelik, "Güçlü bir lider ve halkından güç alan bir iktidar olmasaydı bugün çay fiyatlarını açıklamak veya ülkenin geleceği ile ilgili olumlu bir şey söylemenin mümkün olmadığı bir tablo ile Türkiye karşı karşıya kalabilirdi. Gerek güçlü lider, milleti ile iç içe yönetim anlayışı önümüzdeki bu devasa sorunları aşarak yinede normal bir şekilde ülkemizin yönetimi konusunda bir iradeyi sürdürüyor" diye konuştu.

"BİLİNÇSİZ VE GEREKSİZ KULLANILAN KİMYASAL GÜBRELER OLDUĞUNU GÖRDÜK"

1.5 yıllık Tarım Bakanlığı döneminde tarım vizyonu ve geleceği açısından tarım politikalarını Mili Tarım Projesi altında toplayarak bu çerçevede bitkisel ve hayvansal üretimin geleceğinin milli bir temele oturması noktasında önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Faruk Çelik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çay Türkiye'de 212 bin ailenin geçim kaynağı. Son derece önemli bir tarımsal ürün. Dünyada 4 milyon hektarda çay tarımı yapılıyor ve 6 milyon ton kuru çay elde ediliyor. Ülkemizde ise 76 hektar alanda 1.3 milyon ton üretilen yaş çaydan 270 bin ton kuru çay elde ediliyor. Yaş çay alımının yüzde 55 'i Çaykur, yüzde 45'i ise özel sektör tarafından yapılıyor. Çaydaki yeterlilik oranının yüzde 100 düzeyinde olduğunu belirtmek istiyorum. Çay stratejik bir ürün. Bu anlamda bakıldığında bu sektörün temsilcilerini, üreticisinden pazarlamacısına kadar bu stratejik ürüne yaklaşmalarının yararlı olduğunu düşünüyorum. Aylardır, yalnız arazide bunun ticareti ve üretimi ile meşgul olanlar değil, bilim insanların da öncülüğünde çay sistemimizi, çay anlayışımızı geleceğe dönük politikaların nasıl taşınacağı ile ilgili çok önemli toplantılar yaptık. Bilinçsiz ve gereksiz kullanılan kimyasal gübreler olduğunu gördük. Toprağın kalitesini almış götürmüş. Bu bölgenin geçim geleceği çaya endeksli. Bu şekilde yanlışlar yapma ve ısrarcı olma gibi bir lüksümüzün olmaması gerekiyor. Diğer taraftan bilinçsiz bir bakım var. Ne kadar bilinçli bir şekilde bu tarımsal ürünün üretimini gerçekleştiriyoruz? Burada da sıkıntılar var. Çaylık alanların yenilenmesi, yani yaşlılık sorunu. Buna bir çözüm bulabildik mi? Bu sorunu çözmek için el birliği için neler yapmamız gerekiyor? Bunu sizin çocuklarınızın ve torunlarınızın, bölgede yaşayan ve yaşayacak olan insanların geleceği açısından önemli olduğu için ifade ediyorum. Mülkiyet ve tapu sorunu var."

"ORGANİK ÇAYA GEÇMEKTEN BAŞKA ÇIKIŞ YOLU VAR MI?"

Çay tarımındaki sorunların çözümü için iki adım atma kararı aldıklarını ifade eden Bakan Faruk Çelik, "Birincisi çay kanunu. Bu konuda çok kez toplantı yaptık. Çay kanunu taslağını tamamladık ve Başbakanlığa gönderdik. Önümüzdeki dönem içinde yasalaşması konusunda irade hükümette ve bakanlıkta. Çay üreticilerinin de bu yönde bir beklenti var. Bunu hızlandıracağız. Bu yıl çay alanlarında, hemen hemen yarısında organik üretime geçilmesi için değerlendirmeler yapmıştık. Ama 2018'e ertelenmesi konusunda talep geldi. Yapılması gerekeni zamanında yapacaksınız. Uzatmanın bir anlamı yok. Korkunun ecele faydası yok. Organik çaya geçmekten başka çıkış yolu var mı? Birisi çıkıp, 'dekar başına 150 kilo kimyasal kullanılıyor, 200 hatta 300 kilo kullanalım' diye bir şey söylenemeyeceğine göre, tablo vahim olduğuna göre yapılması gereken belli ve bunun geciktirmenin bir anlamı yok. Bu irade Bakanlıkta var. Buradan çok farklı seslerin çıkmasına gerek yok. Bilim insanları ve üretici ile konuşuyoruz; 'acil' diyor. Yalnız çay organik değil. Bu bölgenin bazı illerinin tümden organik iller olması gerekiyor. Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Tunceli gibi bazı illerin üretimde tümden organiğe geçmesi noktasındaki kararlılığımızı hemen 2018'de gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kimin bu konuda farklı görüşü varsa gelsin biz onu, o bizi ikna etsin. Bu işi artık rayına koyalım. Bu karalılığımızı yeniden yıllara yaymayalım. Yapılması gerekeni biran önce gerçekleştirelim" dedi.

ÇAYA 2.13 LİRA

Yaş çay fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Faruk Çelik, "Geçen yıl çay üreticisine toplamda 1.5 milyar lira ödeme yaptık. Helali hoş olsun. Biz üreticilerle kol kolla iç içeyiz. 2017 yılında yaş çay kilogram alım fiyatı 2 lira, 13 kuruşta destekleme olmak üzere 2.13 kuruş" dedi ve fiyatın üreticilere hayırlı olmasını dileyerek açıklamalarını noktaladı.

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