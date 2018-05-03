Yapı Kredi’den ekonomiye ilk çeyrekte 289 milyar lira kaynak

İstanbul, 3 Mayıs () - Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğinde nakdi ve gayri nakdi krediler ile ülke ekonomisine 289 milyar lira kaynak sağladı.

Yapı Kredi Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, toplam nakdi kredilerini 205 milyar liranın üzerine taşıyan Yapı Kredi’nin toplam mevduatı ise 180 milyar lirayı aştı.

Buna göre, toplam aktifleri 328.7 milyar liraya yükselen Yapı Kredi’nin, Sermaye Yeterlilik Rasyosu ise yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Yapı Kredi’nin net kârı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 1 milyar 244 milyon liraya ulaşırken, maddi özkaynak karlılığı ise yüzde 17.1 düzeyine geldi.

Yılın ilk çeyreğinde küresel belirsizliklere bağlı olarak ekonomide dalgalı bir seyrin yaşandığına işaret eden Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu:

"Yapı Kredi olarak, bu dönemde temel bankacılık faaliyetlerine dayalı bir büyüme gerçekleştirdik.

"Toplam aktiflerimiz 328.7 milyar liraya yükseldi.

"Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizin 289 milyar liraya çıktığı yılın ilk çeyreğinde, toplam mevduatımız ise 180 milyar liraya ulaştı.

"Mevduat artışımızda lira bazlı hesaplar etkili olurken, özel bankalar arasında kredi ve mevduat pazar paylarımız sırasıyla yüzde 15.8 ve yüzde 15.5’e yükseldi. Net kârımız ise 1.244 milyon liraya olarak gerçekleşti.

"Kısa bir süre önce aldığımız sermaye artırım kararı hem ana hissedarlarımız hem de yabancı yatırımcıların ülkemize ve Yapı Kredi’ye olan güveninin çok önemli bir göstergesi.

"Kurulduğu ilk günden beri sektöre kazandırdıkları ile ‘ilklerin bankası’ olan Yapı Kredi’nin bu sermaye artışı sadece bankanın değil ülkemizin de büyümesine katkı sağlayacak."

Yapı Kredi’nin 31 Mart 2018 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:

Toplam aktifler : 328 milyar 700 milyon lira

Net Grup kârı : 1 milyar 244 milyon lira

Toplam nakdi krediler : 205 milyar 300 milyon lira

Toplam gelirler : 4 milyar 54 milyon lira

Toplam mevduat : 180 milyar lira

Faaliyet giderleri : 1 milyar 450 milyon lira (Fotoğraflı)