Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Muş'ta PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı
Annesini rehin aldı, polis ve yakınlarına tüfekle ateş açtı: 1 yaralı
Annesini rehin aldı, polis ve...
Deniz Bölükbaşı vefat etti
Deniz Bölükbaşı vefat etti

Yapı Kredi’de ışıklar iklim değişikliği mücadelesi için sönüyor

İstanbul, 22 Mart () - Yapı Kredi, ekolojik çeşitlilikten tarımsal üretime pek çok konuyu etkileyen iklim değişikliği ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla dünyanın en büyük çevre hareketi olan Dünya Saati’ne bu yıl da destek veriyor.  Dünya...

Yapı Kredi’de ışıklar iklim değişikliği mücadelesi için sönüyor

İstanbul, 22 Mart () - Yapı Kredi, ekolojik çeşitlilikten tarımsal üretime pek çok konuyu etkileyen iklim değişikliği ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla dünyanın en büyük çevre hareketi olan Dünya Saati’ne bu yıl da destek veriyor. 
Dünya Saati hareketine dokuz yıldır katılan Yapı Kredi, 24 Mart Cumartesi akşamı 20:30 ile 21:30 saatleri arasında Genel Müdürlük binası dahil tam 14 binasıyla güvenlik için zorunlu alanlar haricinde, tüm ışıklarını kapatarak iklim değişikliğiyle mücadele konusuna dikkat çekecek.
Yapı Kredi, bu sene Genel Müdürlük’e ek olarak 13 farklı noktadaki binasında da Dünya Saati’ne desteğini sürdürecek. Buna göre Bankacılık Üssü, ACCR, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi, Yapı Kredi Kültür Sanat, Kadıköy, Kızılay, Egehan, Taksim, Karaköy, Setbaşı Bölge binaları, Amasya ve Bursa şubeleri ile Yeniköy Koru Tesisi’nde, Dünya Saati için ışıklar kapanacak.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) önderliğinde düzenlenen Dünya Saati hareketi, ilk kez Mart 2007'de Sydney, Avustralya’da başlatıldı. 2008 yılında küresel bir harekete dönüşen Dünya Saati, her yıl Mart ayında, tüm dünyada aynı anda gerçekleştiriliyor. Harekete katılan şehirlerin öne çıkan mekânları belirli süreyle ışıklarını kapatarak farkındalık yaratmayı amaçlıyor. (Fotoğraflı)

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314