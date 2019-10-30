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Yapı Kredi'ye 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 21 ülkeden 39 bankanın katılımı ile 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Yapı Kredi’nin sağladığı sendikasyon kredisinin düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch, koordinatörlüğünü...

EKONOMİ 28.10.2019, 11:39
Yapı Kredi'ye 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi
Yapı Kredi, yılın ikinci yarısında 21 ülkeden 39 bankanın katılımı ile 950 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı.
Yapı Kredi’nin sağladığı sendikasyon kredisinin düzenleyiciliğini Bank of America Merrill Lynch, koordinatörlüğünü The Commercial Bank (P.S.Q.C.) Qatar ve Emirates NBD Capital Limited, aracılığını ise Mizuho Bank Ltd. üstlendi.
Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, yılın ikinci yarısında alınan sendikasyon kredileri arasında en yüksek katılımcıya sahip işleme 1 milyar doların üzerinde talep geldi. İşlem, geri ölçeklendirme sonucunda 370 milyon dolar ve 520 milyon euro olmak üzere iki ayrı dilim olacak şekilde tamamlandı.
Yapı Kredi’nin sendikasyon kredisinin vadesi 367 gün olarak belirlendi. Kredinin toplam maliyeti ise libor + yüzde 2.25 ve euribor + yüzde 2.10 olarak gerçekleşti.
Güçlü sermaye yapısı, insanı merkeze alan, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışı ve nitelikli insan kaynağı ile hedefledikleri stratejik alanlarda sektör ortalamasının üzerinde sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam ettiklerini belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, reel sektörü desteklemenin en öncelikli hedefleri olduğunun altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:
"Yapı Kredi olarak kuruluşumuzun 75. yılını kutladığımız 2019 yılında ülke ekonomisini desteklemeye ve müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Küresel piyasalara rağmen, saygın finans kuruluşlarının en yüksek talebi gösterdiği bu sendikasyon kredisi, Türkiye ekonomisine ve Yapı Kredi’ye duyulan sağlam güvenin en önemli göstergesi. Uygun faiz oranları ile iki ayrı döviz cinsinden temin ettiğimiz bu kredi, dış ticaretin finansmanında ve genel kurumsal amaçlar için kullanılacak. Önümüzdeki dönemde de müşteri odaklı bankacılık anlayışımız doğrultusunda ihracatı ve en önemli hedefimiz olan ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz." (Fotoğraflı)

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