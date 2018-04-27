Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Yapı Kredi sermayesini yüzde 94 artışla 8.45 milyar liraya çıkarıyor

İstanbul, 27 Nisan () - Yapı Kredi, 2020 hedefleri doğrultusunda, 4.35 milyar lira olan çıkarılmış sermayesini, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak yoluyla, yüzde 94 artışla 8.45 milyar liraya çıkaracak. Yapı Kredi'nin, Kamuyu Aydınlatma...

Yapı Kredi sermayesini yüzde 94 artışla 8.45 milyar liraya çıkarıyor

İstanbul, 27 Nisan () - Yapı Kredi, 2020 hedefleri doğrultusunda, 4.35 milyar lira olan çıkarılmış sermayesini, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak yoluyla, yüzde 94 artışla 8.45 milyar liraya çıkaracak.
Yapı Kredi'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yolladığı açıklamada, "Söz konusu sermaye artırımı, Banka'nın aşağıda yer verilen 2020 hedefleri doğrultusunda yapılmaktadır" denildi ve şu hedefler sıralandı:
"Sermaye pozisyonun güçlendirilmesi ve optimize edilmesi, sürdürülebilir gelir elde edilmesi, verim kazanımı sağlanması, aktif kalitesinin iyileştirilmesi."
Bu kapsamda, 3 Mayıs'ta Londra'da yatırımcı ve analistlerle yapılacak toplantıda, bankanın 2020 strateji ve hedefleri, 2018 yılının birinci çeyrek finansal sonuçları ile birlikte sunulacak.
Açıklamaya göre, sermaye arttırımında ihraç edilecek payların banka genel müdürlüğünün uygun göreceği şekilde "borsada işlem gören" veya "borsada işlem görmeyen" nitelikte oluşturulmasına ilişkin olarak genel müdürlüğe yetki verildi.
Açıklamada, yeni pay alma hakkı kullanım süresi en az 15 gün olarak belirlendiği, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ereceği belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314