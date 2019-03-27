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Yapı Kredi ışıklarını Dünya Saati için kapatıyor

İstanbul, 27 Mart () - Yapı Kredi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) 2007 yılından bu yana düzenlediği dünyanın en büyük çevre hareketi Dünya Saati’nde bu yıl da doğayla uyumlu hareket etme, çevresel sürdürülebilirliği kurum kültürüne...

Yapı Kredi ışıklarını Dünya Saati için kapatıyor

İstanbul, 27 Mart () - Yapı Kredi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) 2007 yılından bu yana düzenlediği dünyanın en büyük çevre hareketi Dünya Saati’nde bu yıl da doğayla uyumlu hareket etme, çevresel sürdürülebilirliği kurum kültürüne ve yaşam biçimine dönüştürme yönündeki kararlılığını göstermek için bir saatliğine 13 binasının ışıklarını kapatacak.
Yapı Kredi, 6 Nisan Cumartesi günü saat 20:30 – 21:30 arasında çevre sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Yapı Kredi Genel Müdürlük, Yapı Kredi Bankacılık Üssü, Yapı Kredi Bankacılık Akademisi ve Yapı Kredi Kültür Sanat da dahil olmak üzere tüm Türkiye’den birçok binasıyla Dünya Saati hareketine katılacak.
WWF önderliğinde her yıl 135 ülkede düzenlenen Dünya Saati hareketi, ilk kez 2007'de Sydney, Avustralya’da başlatıldı. Bir sonraki yıl da küresel bir harekete dönüşen Dünya Saati, her yıl Mart ayında, tüm dünyada aynı anda düzenleniyor. Harekete katılan kentlerin tarihi ve görkemli yapılarıyla birlikte ışıklarını kapatan köprüler, şirket binaları ve bireysel konutlarla, iklim değişikliğine dikkat çekmek amaçlanıyor.

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