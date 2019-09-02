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Yapı Kredi gümrük teminat mektuplarını dijital ortama aktardı

Yapı Kredi, gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıdı. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, "Yapı Kredi olarak gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıyan ilk banka olduk. Kasım 2018 tarihi itibariyle...

EKONOMİ 02.09.2019, 15:33
Yapı Kredi gümrük teminat mektuplarını dijital ortama aktardı
Yapı Kredi, gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıdı.
Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, "Yapı Kredi olarak gümrük teminat mektuplarını elektronik ortama taşıyan ilk banka olduk. Kasım 2018 tarihi itibariyle elektronik ortama taşıdığımız teminat mektuplarının kapsamını bu uygulamayla daha da genişletmekten dolayı mutluyuz.”
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından e-teminat mektuplarıyla ilgili hazırlanan tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra sistemsel gereksinimleri hızlı bir şekilde tamamladıklarını belirten Erdoğan, “Bu uygulama ile müşterilerimiz şubelerden kağıt ortamında aldıkları ve Gümrük Müdürlükleri’ne yine kağıt ortamında ulaştırdıkları mektupları, artık Kredi Kayıt Bürosu tarafından işletilen sistem üzerinden çok daha hızlı bir şekilde ulaştırabilecek. Aynı zamanda Gümrük Müdürlükleri de işlemlerini sistem üzerinden, daha güvenli, hızlı ve kolay takip edilebilir bir şekilde gerçekleştirebilecek” dedi. (Fotoğraflı)

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